Vodafone “All In”: smartphone novo + comunicações ilimitadas

A Vodafone Portugal lançou no mercado um pacote 2 em 1 onde se inclui um smartphone premium e comunicações móveis ilimitadas. Saiba quanto custa.

A Vodafone volta a marcar o ritmo da inovação no setor das telecomunicações em Portugal com o lançamento do “All In”, um serviço disruptivo que permite aos seus Clientes terem o smartphone de marca premiumque desejam com comunicações móveis ilimitadas incluídas, tudo numa só mensalidade.

Com preços a partir de 40 euros por mês, durante 24 meses, o “All In” combina:

Um equipamento premium à escolha, das marcas Apple, Samsung e Google;

Dados móveis ilimitados com velocidade até 1Gbps

Chamadas e SMS ilimitados para todas as redes nacionais e em roaming no Espaço Económico Europeu;

200 GB de armazenamento digital através do Google One.

Este pacote prevê um pagamento inicial desde 100 euros (valor que varia de acordo com o equipamento escolhido) e está disponível para novos e atuais Clientes, com morada em território nacional, através do site e das lojas físicas da Vodafone.

Os Clientes que já são Vodafone beneficiam de condições especialmente vantajosas, nomeadamente preços mais reduzidos e uma maior diversidade de modelos de smartphones, no âmbito do programa de fidelização da marca, que visa reconhecer e valorizar a sua preferência.

Com o “All In”, a Vodafone reforça o seu compromisso com a inovação e a conveniência, facilitando o acesso a um equipamento de gama superior, associado a um serviço completo e com comunicações ilimitadas.

