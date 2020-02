A problemática relacionada com os drones tem vindo a diminuir. A regulamentação e as eventuais coimas associadas às práticas que lesavam terceiros, inibiram certos comportamentos. Contudo, a utilização deste tipo de dispositivos nalguns casos ainda é vista como uma ameaça. Para combater a intrusão levada a cabo por estes veículos voadores, foi criada uma arma laser que simplesmente derrete os drones.

O vídeo que foi disponibilizado mostra como se pode abater os drones a quilómetros de distância.

Arma laser que derrete ou cega os drones

Retirando deste vídeo o material publicitário, o restante é interessante de se perceber. Na verdade, estamos perante uma arma laser anti-drone. Em dois minutos vemos que o laser é disparado e derrete o drone sem qualquer hipótese de defesa ou fuga.

Chama-se Drone Dome e foi desenvolvido pela empresa Rafael Advanced Defense Systems Ltd. No vídeo disponibilizado, a arma laser foi montada num camião, demonstrando a facilidade de instalação em qualquer lugar, até nas imediações de locais mais sensíveis, como aeroportos, áreas desportivas, estabelecimentos prisionais, locais religiosos ou áreas que devam ser protegidas deste tipo de intrusão.

Tecnicamente Drone Dome é o nome de um pacote anti-drone que inclui um radar, um detetor de ondas rádio emitidas pelo controlo do drone, um sensor eletro-ótico e um sistema de comando e controlo. Uma vez detetado o veículo, o Drone Dome pode utilizar duas contramedidas para abater os drones. Uma é a tradicional forma de bloquear a radiofrequência. A outra é disparar a potente arma laser.

Como funciona o Drone Dome?

O sistema é bastante simples. Combina o radar/sensor eletro-ótico/arma laser montado numa torre. De acordo com a empresa, o Drone Dome pode detetar objetos tão pequenos quanto 0,002 metros quadrados a 3,5 quilómetros. Uma vez detetado, o sistema bloqueia o drone, mantendo-o na sua mira.

Posteriormente, o operador pode selecionar “vista grossa” (uma vista mais distante do drone que permite ao operador manter uma perspetiva visual) ou “vista fina” (para examinar de perto o drone ou apontar o laser em locais precisos).

Uma vez bloqueado o drone pelo operador, as hipóteses de fuga são praticamente zero. A imagem mostra um “autotracker” muito sofisticado, capaz de lidar com manobras evasivas. Os drones podem tentar as manobras de fuga, mas não conseguem fugir da mira. Assim, o laser é disparado continuamente até causar uma falha estrutural. Na verdade, ele derrete o invólucro de plástico e causa a falha eletrónica do drone. O plástico quente derretido e o metal voam em peças cada vez maiores e a gravidade cuida do resto.

Além disso, como também é mostrado, a arma Drone Dome pode até mesmo enfrentar “enxames” de drones. São disparados vários lasers que atingem os vários alvos.