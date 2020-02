Aeroporto de Madrid parado cerca de duas horas por causa de drone

De acordo com o Regulador Português da Aviação Civil, em 2019 registaram-se 46 incidentes com drones junto dos aeroportos. O número é ligeiramente menor ao de 2018, ano em que foram registados 53 incidentes.

No entanto, hoje chegou-nos a notícia que o Aeroporto de Madrid esteve parado duas horas por causa de drone!

Drone fez parar o aeroporto de Madrid

O Aeroporto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, reabriu ao tráfego aéreo. O aeroporto esteve duas horas encerrado, esta segunda-feira, devido a um drone. O ministro espanhol dos Transportes confirmou que a medida tinha sido tomada devido à presença de drones e que o espaço aéreo tinha sido fechado. O caso vai agora ser alvo de investigação.

https://twitter.com/ENAIRE/status/1224302867479171074

De acordo com informações, 26 voos tiveram de ser desviados para outros aeroportos. O tráfego aéreo voltou à normalidade eram 14:20 (13:30, em Lisboa). Como consequência, são vários os voos que vão sofrer atrasos.

O aeroporto internacional Adolfo Suárez-Barajas, em Madrid tem, em média, 1200 voos por dia. Este é um dos aeroportos mais movimentados da Europa. Segundo a AENA, quase 62 milhões de passageiros passaram por aquele aeroporto no ano passado.

De acordo com a lei espanhola, o proprietário do drone poderá ter de pagar uma multa até 90 mil euros. Trata-se de uma infração grave, segundo a lei da Segurança Aérea. Caso se prove que o drone em causa pertença a uma empresa de fotografia aérea, a multa é bem mais elevada podendo chegar aos 250 mil euros.

Em 2019 a ANAC aplicou agora uma coima de 3.900 euros ao proprietário do drone que caiu na pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em agosto de 2018, quando o aparelho sobrevoava aquela zona. A coima foi aplicada ao proprietário do drone com o fundamento de que “o piloto violou as regras do ar, nos termos do Decreto-Lei n.º 163/2015, conjugado com o Decreto-Lei n.º 10/2004, que estabelece o regime das contraordenações.aeronáuticas civil”

