Gaana: Serviço de streaming de música com 152 milhões de assinantes bate o Spotify

É um grande negócio que veio mudar a forma como os utilizadores consomem a música. Se antes o download de MP3 era rei, hoje o streaming está na moda e conquistou o seu lugar. No topo estão o Spotify e o Apple Music. Contudo… nenhum destes tem o poder do Gaana. Este é um serviço que conta na Índia com 152 milhões de utilizadores.

Segundo os dados estatísticos, na Índia as pessoas passam em média 21,5 horas por semana a ouvir música. E não querem saber dos serviços da moda internacionais, eles usam mesmo o Gaana.

Qual Spotify ou Apple Music… é Gaana mesmo!

Provavelmente ninguém que está a ler o artigo deverá conhecer este serviço. É desconhecido em grande parte do planeta, domina absolutamente a cena na Índia, um gigante de 1,35 mil milhões de habitantes. Uma pequena fração desses habitantes são assinantes do Gaana, que os conquistou graças a dois argumentos: uma aposta radicalmente local com artistas do país e preços muito mais baratos do que os da concorrência.

O portal, que se chama Gaana e que significa ‘música’ em hindi, foi lançado em 2011. Segundo informações, este serviço tem investimento das organizações Benett Coleman & Co. e Tencent Holdings Ltd. Nesse sentido, é curioso que ainda ninguém tenha conseguido vencer a batalha contra este serviço. Isto porque o Gaana tem 152 milhões de utilizadores mensais só na Índia, o que é espetacular considerando que globalmente Spotify tem 248 milhões, Apple Music 60 e Amazon Music 55 de acordo com dados do The Wall Street Journal.

Oferta de música obsessivamente local… é o segredo?

O serviço atingiu este marco com um compromisso super-regionalizado. Conforme podemos ver, o seu catálogo de mais de 45 milhões de canções apresenta na sua maioria artistas indianos a cantar em mais de 20 línguas regionais diferentes. Pese o facto dos seus concorrentes terem catálogos com artistas conhecidos em todo o mundo, nenhum deles é capaz de oferecer aquele catálogo local que destronou tudo e todos ao convencer os utilizadores na Índia.

Naturalmente que por trás de uma escolha destas tem de estar o argumento preço. Conforme podemos consultar, a versão premium começa nas 12 rupias (15 centavos de euro) por mês para estudantes, enquanto Spotify começa com 72 centavos na Índia, Apple Music com 0,63 e YouTube Music a um euro.

Mas os serviços concorrentes são mais baratos na Índia que no resto do mundo?

É política normal, ajustar os preços conforme a topologia do mercado. No entanto, mesmo estes gigantes globais a oferecer assinaturas mais baratas do que o resto do mundo, são incapazes de competir com a oferta do Gaana.

Não podemos esquecer, como referido, que na Índia a música é uma paixão e as estatísticas referem que as pessoas consomem mais 20% face aos números globais. Além disso, os preços podem ser mais baixos porque os requisitos de qualidade não são tão importantes quanto um preço baixo. Além disso, os analistas referem que o preço na aquisição dos direitos são baratos na maioria da música indiana.