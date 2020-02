KeysWorlds arranca com Fevereiro baixo em preços para o Windows 10 e Office 2019

Adquirir o Windows 10 Pro, o Office 2019, Jogos e afins nunca foi tão fácil e acessível com a KeysWorlds.

Esta plataforma de venda online internacional apresenta os seus melhores descontos em fevereiro na compra do mais variado software, o que torna bastante atrativa qualquer aquisição do seu variado cardápio, com o que mais de recente existe no mercado.

A KeysWorlds oferece descontos em mais de 23 softwares com aplicação de código de cupão com 35% de desconto: KWNY35

Assim, o link para esta oferta pode ser encontrado aqui, e não esqueça de usar o código KWNY35.

Depois, poderão ver os links diretos da KeysWorlds com as ofertas em aberto neste Natal:

Bundles (conjuntos de software):

Quem é a KeysWorlds

Lojas online existem muitas e cada vez são mais as plataformas que apostam nestes produtos “low cost”. Assim, tal como várias que existem neste segmento, a KeysWorlds é uma plataforma de venda de chaves online, de vários tipos de software.

Neste caso, podemos afirmar que se trata de uma das mais conhecidas plataformas de distribuição de chaves de jogo, CD-Keys para os mais recentes jogos de PC, incluindo:

Steam Keys,

Origin Keys,

Uplay Keys,

Battle.net Keys

e ainda outras chaves de download digital.

Contudo, uma das principais vantagens desta plataforma passa por apresentar várias espécies de chaves digitais: dos mais recentes jogos para PC com 30-50% de desconto do preço de retalho.

Então, segundo informa este serviço, todos os dias mais de 100.000 clientes registados na loja recebem os seus pedidos logo após 10 minutos depois de encomendarem e pagarem. A KeysWorlds, oferece um serviço de apoio ao cliente 24 horas, 365 dias por ano o que pode ser uma grande vantagem em caso de alguma dúvida, questão ou problema.

Para quem necessitar, os seus serviços podem ser contactos através do email: service@keysworlds.com

Formas de pagamento no KeysWorlds

A saber, ao nível de pagamentos online com esta plataforma, a parte mais importante, podemos ver vários métodos disponíveis: