Foi recentemente anunciado que a Nintendo Switch irá receber muito em breve Little Town Hero: Big Idea Edition, uma aventura desenvolvida pela Game Freak.

É tempo de dar largas às nossas Ideias!

Little Town Hero é na sua essência uma aventura RPG que apresenta uma jogabilidade com um sistema de combate estratégico por turnos (algo semelhante a Pokémon, por exemplo). O jogo saiu no ano passado mas chega agora numa Edição especial: a Big Idea Edition.

A história que dá cor ao jogo é simples e leva-nos a um mundo imaginário onde um menino (chamado Axe) vive pacatamente na sua aldeia, desconhecendo por completo tudo o que existe para além dos limites da sua terra. No entanto, e tal como todos os meninos, anseia por mais… anseia por conhecer o Mundo e quando uma horda de seres monstruosos ataca a aldeia, eis a sua oportunidade.

A defesa da nossa casa está em risco e é tempo de crescer e de lutar.

Quando a aldeia é atacada Axe descobre uma misteriosa Pedra que tem um poder mágico. Esse poder permite-lhe transformar em ataques reais as suas ideias e, dessa forma, com o poder da sua mente e das suas Ideias, Axe pode-se vir a tornar no heroi de todos e salvar o dia. E é precisamente o conceito de Ideias que dão particular interesse ao jogo. Isto pois o principal foco de Little Town Hero é precisamente a forma de materializar Ideias em ataques.

À medida que o jogo vai avançando, Axe vai descobrindo muito mais sobre a sua terra e sobre os monstros que a atacam. E vai também desvendando aos poucos o segredo da misteriosa Pedra. E vai também ganhando o respeito e apoio de todos os habitantes do seu povoado.

Este sistema inovador de Ideias implementado no jogo permitirá a Axe uma certa capacidade táctica, pois terá de ter em mente os seus poderes para se poder defender dos ataques dos monstros e planear os seus próprios ataques!

Com o decorrer do jogo e o aumento de experiência de Axe, ele vai também desbloqueando novas Ideias.

Uma palavra para a banda sonora de Little Town Hero que foi composta por Toby Fox (UNDERTALE).

Deixo-vos de seguida com o trailer do jogo original, Little Town Hero:

Little Town Hero: Big Idea Edition será lançado para a Nintendo Switch na Primavera deste ano…