Square Enix revela Outriders

A Square Enix revelou recentemente que se encontra a trabalhar em Outriders, um jogo de acção já a pensar na próxima geração de consolas.

Venham conhecer um pouco mais sobre Outriders.

Dos estúdios People Can Fly (Gears of War: Judgment e Bulletsorm) em colaboração com a Square Enix External Studios (Sleeping Dogs e Just Cause), surge agora o anuncio de Outriders, um RPG cooperativo (drop-in-drop-out) que tem boa pinta e que já pisca o olho às consolas de próxima geração.

Outriders é um RPG cooperativo de até 3 jogadores que decorre num futuro alternativo bastante cruel. Tratam-se de tempos negros e desesperados no planeta de Enoch. Enoch é um planeta hostil e a Humanidade necessita urgentemente de o colonizar, e o jogador veste a pele de um Outrider, uma classe especial de aventureiro futurista.

Pouco se sabe ainda sobre as classes, armamentos, veiculos presentes em Outriders, no entanto, sabe-se que os colonos cedo descobrem que Enoch tem a capacidade de lhes conferir alguns poderes especiais (alguns deles conseguem-se perceber no trailer).

A colonização (re)começa entao e pelo que dá para perceber pelas imagens do trailer e pelo pouco comunicado pela Square Enix, o jogo irá decorrer numa variada série de localizações em redor do planeta.

Podemos então esperar um jogo Outriders com acção frenética tanto em ambientes citadinos (na cidade denominada de First City), como em florestas densas, zonhas montanhosas ou desertos.

O jogo irá apresentar uma jogabilidade que misturará combates e tiroteios intensos, com o uso de poderes especiais e ainda um arsenal brutal à disposição dos jogadores.

“É extremamente excitante termos finalmente a oportunidade de anunciar o que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos 4 anos” revelou Bartek Kmita, Game Director da People Can Fly. “Outriders é o nosso primeiro projecto depois de termos saído da Epic Games, e cresceu a partir de uma ideia que sempre esteve presente. Será o projecto mais ambicioso que People Can Fly alguma vez começou”.

O jogo encontra-se previsto ser lançado no final do ano para Playstation 5, Xbox One Series X e PC.