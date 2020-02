A Apple tem estado a melhorar o seu serviço de mapas nos últimos meses. Focou-se principalmente nos EUA, mas não abdicou de recolher dados e informação essencial no continente europeu, para este ser um serviço verdadeiramente global.

Depois de termos visto chegar aos EUA as informações de trânsito e de transportes públicos, é agora a vez de outra novidade. Vem para a Europa e Portugal não ficou esquecido. Sim, já pode usar as indicações de trânsito e transportes no Apple Mapas em Portugal.

Grandes novidades para o Apple Mapas

Foi no início do ano que a Apple resolveu refrescar o seu serviço de mapas. Deu-lhe mais informação e muitos mais dados úteis para o utilizador. Se o detalhe nos mapas foi bem-vindo, ainda mais foram as informações de trânsito e de transportes.

A promessa na altura apontava para que a Europa fosse a próxima a receber esta informação. Não foi adiantada qualquer data, mas falava-se em meses. Esse momento aconteceu agora com muitas cidades do velho continente a ter estes dados. A boa notícia é que Portugal não foi esquecido.

Trânsito e transportes num excelente serviço

Assim, e em algumas cidades do nosso país, temos já informação sobre os transportes públicos. Basta no Apple Mapas definir o destino e o transporte público, para que os dados sobre a viagem sejam apresentados. Sabemos as paragens e até o tempo de transporte. Claro que há alguma informação adicional, como a hora de partida do próximo transporte.

Outro ponto essencial para este serviço da Apple está decerto no trânsito. Também nestas cidades portuguesas há agora informação adicional para quem o usa nos seus trajetos. O mais importante é mesmo saber onde as vias estão mais congestionadas e principalmente como evitar esses pontos.

Uma alternativa ao Google Maps

Ao definir um destino, o Apple Mapas vai passar a ter em conta esta camada adicional e posteriormente encaminhar os utilizadores para rotas em que o trânsito seja menor. Assim, todas as viagens acabam por ser melhores.

Esta é uma novidade que a Google tem já no seu serviço de mapas há alguns anos. No entanto, é importante ver que a Apple continua a apostar no seu serviço de mapas. Depois de um começo complicado em 2016, este tem crescido e hoje é já igualmente uma alternativa que ombreia com o Google Maps.