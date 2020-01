A Apple anunciou há algumas horas que os utilizadores nos EUA podem agora tirar partido da redesenhada app Mapas. Entre as novidades destaca-se uma navegação mais rápida e precisa, assim como vistas mais completa das ruas, edifícios, parques, aeroportos, centros comerciais.

O novo mapa está disponível nos Estados Unidos e será estendido à Europa nos próximos meses.

Mapas Apple têm mais detalhe e novas abordagens de navegação

A notícia já tinha sido antecipada na WWDC em 2019 e deveria ter chegado com o iOS 13. No entanto, este serviço sofreu um atraso provavelmente para poder oferecer uma área maior já no novo modelo. A ideia, pelo que se percebe, foi cobrir o máximo possível do território dos Estados Unidos.

Explorar as novidades das grandes cidades com o Olhe à sua volta

O Olhe à sua volta, no Mapas, oferece uma visão interativa ao nível das ruas com fotos em 3D de alta resolução de algumas das mais belas cidades do mundo. Assim, os utilizadores Apple poderão navegar pelas ruas de forma suave e rápida.

De todos os cantos do planeta, as pessoas podem explorar Nova York, a área da Baía de São Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Houston e em breve muitos outros lugares.

Partilhar os lugares que gostam com as Coleções

A útil funcionalidade Coleções, irá permitir aos utilizadores facilmente criar e partilhar listas que reúnem os seus restaurantes favoritos, locais que querem visitar ou pontos de interesse a não perder nas suas próximas férias.

Favoritos para saber como chegar aos locais frequentemente visitados

Graças aos favoritos, os utilizadores podem rapidamente obter direções para os locais onde vão todos os dias. Casa, escritório, ginásio, escola, etc. Desta forma, depois de ter adicionado o seu destino aos Favoritos no ecrã de início, basta um toque para obter o percurso.

Muito mais detalhes facilita a navegação

Os mapas também incluem as seguintes características:

Informações de transporte em tempo real que oferece horários detalhados da partida e chegada. Assim como as ligações e a localização atual de um autocarro ou comboio na estrada, facilitando o planeamento das suas viagens. Os mapas também fornecem informações importantes, tais como qualquer interrupção de serviço, em tempo real.

Partilhar a chegada permite-lhe enviar a sua hora prevista de chegada à família, amigos ou colegas com um simples toque. Dessa forma, o destinatário pode seguir a viagem no mapa, e o tempo é automaticamente atualizado se houver um atraso significativo.

O Status do voo usa a inteligência da Siri no dispositivo para procurar informações no correio, calendário ou carteira e fornecer informações oportunas sobre terminais, portões e horários de partida, bem como qualquer alteração ou cancelamento de voo para viagens programadas.

Os mapas internos dos aeroportos e centros comerciais fornecem aos utilizadores informações úteis quando viajam ou fazem compras. Nesse sentido, basta abrir a app Mapas para ver em que andar estão, onde estão localizados os WCs e até mesmo quais lojas e restaurantes estão abertos.

A navegação em linguagem natural da Siri fornece instruções mais claras e fáceis de seguir, por exemplo, “No próximo semáforo, vire à esquerda. A navegação em língua natural da Siri está disponível em todos os Estados Unidos.

O Flyover permite-lhe sobrevoar áreas urbanas importantes com uma vista 3D imersiva e ultrarrealista. Os utilizadores podem mover o seu dispositivo para olhar em todas as direções, mudar de ângulo e girar para explorar uma cidade inteira e os seus pontos de interesse em alta resolução. O Flyover está disponível em mais de 350 cidades.

Portanto, esta é mais uma atualização para termos nas mãos uma ferramenta a utilizar constantemente para muitas das nossas ações diárias.