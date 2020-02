Google Maps celebra 15 anos com novidades e um novo design

Atualmente já poucos podem dizer que não conhecem o serviço da Google, o Maps. Na verdade, o conceito GPS foi totalmente transfigurado com o que hoje usamos nos smartphones para nos guiar. O Google Maps está a comemorar 15 anos e, para assinalar a data, a Google apresenta um novo ícone para o serviço. Além disso, a empresa lança uma atualização da app levemente redesenhada e alguns novos recursos nos seus mapas.

O próprio serviço é um ícone ao sistema de posicionamento global e faz parte das nossas vidas.

Google Maps faz 15 anos

Mais de mil milhões de pessoas recorrem ao Google Maps para ver e explorar o mundo. O novo ícone do Google Maps é baseado numa parte essencial da ferramenta desde o início, o pin. Na verdade, é este o símbolo que leva as pessoas ao seu destino e também as ajudar a descobrir novos lugares e experiências.

Conforme certamente muitos ainda se lembrarão, foi em 2005 que a empresa partiu ao redor do globo para mapear o mundo. Desde aí, foram já ultrapassados os limites do que um mapa pode proporcionar. Nesse sentido, hoje usa-se o Maps para receber ajuda a navegar facilmente do ponto A para o ponto B passando pelo auxílio dos utilizadores na exploração e a fazer coisas no mundo.

Com mais de mil milhões de pessoas a recorrerem ao Maps para explorarem o mundo, hoje celebra-se o 15.º aniversário do Maps. Então, para marcar a data, há novidades no aspeto e uma série de coisas novas baseadas nos comentários e opiniões dos utilizadores.

Serviço de mapas com um novo olhar

Portanto, irá ver uma aplicação do Google Maps para Android e iOS. A app proporciona-lhe tudo o que precisa à distância de um clique e através de cinco separadores: Explorar, Ir, Guardado, Contribuir e Novidades.

Explorar : À procura de um local próximo para almoçar, um espaço para ouvir música ao vivo ou um salão de jogos? No separador Explorar irá encontrar informação, classificações e comentários e muito mais sobre mais de 200 milhões de locais em todo o mundo, incluindo restaurantes locais, atrações nas proximidades e atrações das cidades.

: À procura de um local próximo para almoçar, um espaço para ouvir música ao vivo ou um salão de jogos? No separador Explorar irá encontrar informação, classificações e comentários e muito mais sobre mais de 200 milhões de locais em todo o mundo, incluindo restaurantes locais, atrações nas proximidades e atrações das cidades. Ir : Quer esteja a deslocar-se de carro ou nos transportes públicos, o separador Ir está para garantir que está na rota mais eficiente. Defina a sua rota diária e obtenha atualizações de trânsito em tempo real, a duração da viagem e sugestões de rotas alternativas.

: Quer esteja a deslocar-se de carro ou nos transportes públicos, o separador Ir está para garantir que está na rota mais eficiente. Defina a sua rota diária e obtenha atualizações de trânsito em tempo real, a duração da viagem e sugestões de rotas alternativas. Guardado : As pessoas guardaram mais de 6,6 mil milhões de locais no Google Maps — de uma nova padaria na cidade passando pelo restaurante famoso no local das próximas férias. Agora pode ver todos estes locais num único local e conveniente além de permitir encontrar e fazer planos para organizar a sua próxima viagem e partilhar recomendações com base nos locais onde esteve.

: As pessoas guardaram mais de 6,6 mil milhões de locais no Google Maps — de uma nova padaria na cidade passando pelo restaurante famoso no local das próximas férias. Agora pode ver todos estes locais num único local e conveniente além de permitir encontrar e fazer planos para organizar a sua próxima viagem e partilhar recomendações com base nos locais onde esteve. Contribuir : Todos os anos, centenas de milhões de pessoas contribuem com informação que ajuda a manter o Google Maps atualizado. Com o novo separador Contribuir pode partilhar facilmente o conhecimento local como, por exemplo, detalhes sobre as estradas e moradas, locais em falta, fotos e comentários aos locais.

: Todos os anos, centenas de milhões de pessoas contribuem com informação que ajuda a manter o Google Maps atualizado. Com o novo separador Contribuir pode partilhar facilmente o conhecimento local como, por exemplo, detalhes sobre as estradas e moradas, locais em falta, fotos e comentários aos locais. Novidades: O novo separador Novidades oferece-lhe um feed de locais que estão na moda ou mesmo locais a visitar sugeridos por especialistas e publishers. Além da descoberta, dos locais guardados e da partilha de recomendações à sua rede pode também agora conversar diretamente com as lojas e negócios e ver as suas questões respondidas.

Novo ícone do Google Maps a caminho

Conforme é referido pela empresa, esta está também a atualizar o ícone do Google Maps. Nesse sentido, o novo reflete a evolução que tem vindo a ser feita no mapeamento do mundo. O pin é uma parte central do Google Maps desde o início e representa a mudança que foi levada a cabo desde o levar o utilizador ao destino até o ajudar na descoberta de novos locais e experiências.

Além disto tudo e para quem gosta destas surpresas, a empresa refere que haverá novidades no ícone do carro que aparece sobre a navegação dos mapas. Provavelmente será um “presente de aniversário” disponível – por tempo limitado – quando navegar com o Google Maps.

Feito para si, sempre pronto nas deslocações

A Google está a evoluir constantemente para ajudá-lo nas deslocações – independentemente de como escolhe viajar. As novas funcionalidades de trânsito na aplicação do Google Maps ajudam a manter-se informado quando vai apanhar um transporte público.

No ano passado foi introduzida a funcionalidade previsões de ocupação. Tal funcionalidade foi pensada para ajudar o utilizador a saber o quão lotado estará o seu autocarro, comboio ou a composição do metro com base em viagens anteriores. Para ajudar a planear as suas viagens a Google está agora a acrescentar novos detalhes sobre a sua rota como:

Temperatura : Para uma viagem mais confortável verifique, antecipadamente, se a temperatura foi considerada fria ou quente por passageiros anteriores.

: Para uma viagem mais confortável verifique, antecipadamente, se a temperatura foi considerada fria ou quente por passageiros anteriores. Acessibilidade : Caso tenha necessidades especiais ou necessite de apoio adicional pode agora identificar linhas de transportes públicos com pessoal de apoio, entradas e lugares acessíveis, botões de paragem acessíveis e LEDs muito visíveis.

: Caso tenha necessidades especiais ou necessite de apoio adicional pode agora identificar linhas de transportes públicos com pessoal de apoio, entradas e lugares acessíveis, botões de paragem acessíveis e LEDs muito visíveis. Secção para mulheres : Nas regiões onde há sistemas que designam secções específicas para mulheres, haverá ajuda para mostrar essa informação. Além disso, mostra também informação se os restantes passageiros estão a cumprir.

: Nas regiões onde há sistemas que designam secções específicas para mulheres, haverá ajuda para mostrar essa informação. Além disso, mostra também informação se os restantes passageiros estão a cumprir. Monitorização de segurança : Sinta-se seguro sabendo se existe sistema de monitorização de segurança no local – quer seja através da presença de segurança, câmaras de segurança instaladas ou mesmo linha de apoio disponível.

: Sinta-se seguro sabendo se existe sistema de monitorização de segurança no local – quer seja através da presença de segurança, câmaras de segurança instaladas ou mesmo linha de apoio disponível. Número de carruagens disponíveis: Apenas disponível no Japão. Contudo, lá poderá escolher a rota em função do número de carruagens o que irá aumentar as hipóteses de conseguir um lugar sentado.

Em resumo… são 15 anos a mudar o mundo, a entregar as pessoas nos seus destinos e a tornar o nosso planeta bem mais pequeno. Mudou a designação do “é já ali”… e é mesmo!

