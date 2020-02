Alerta da PSP: Burlas através do MB WAY estão a aumentar

O MB WAY é um dos serviços mais fantásticos para pagamentos. No entanto, devido à sua simplicidade na operação, os burlões têm vindo a aproveitar-se e a enganar os utilizadores.

Depois de um alerta sobre o uso do MB WAY no OLX e CustoJusto, a PSP volta a emitir um alerta.

O MB WAY é um dos serviços que mais se tem destacado para a realização de pagamentos digitais. Apesar de alguns bancos terem começado a cobrar pelas transferências dentro da app, há outros que se mantêm fiéis aos princípios do serviço e as transferências continuam gratuitas.

Num alerta emitido na rede social Facebook, a PSP relembra que tem vindo a detetar um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB WAY.

A PSP recomenda relativamente ao MB WAY…

Se não compreende o funcionamento da aplicação MB WAY, recuse o pagamento por esta via; Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar; Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador; Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária; Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB WAY.



Além deste alerta, circulam também vários e-mails da EDP, CTT, Intrum ou Millennium para pagar uma conta. Há também um esquema fraudulento, em nome da Ascendi que chega via SMS…

