Alerta: Burla com operadora de portagens Ascendi

Recebeu uma SMS em nome da Ascendi para pagar portagens? Tenha calma, pois é uma fraude e a empresa já emitiu um alerta. Além desta campanha, circulam ainda vários e-mails da EDP, CTT, Intrum ou Millennium para pagar uma conta.

Os meios de comunicação digitais vieram abrir ainda mais portas às burlas e por isso todo o cuidado é pouco.

Burla com nome da Ascendi chega via SMS

São várias as formas de ataque que o SMS permite. As mensagens podem ser de vários tipos e levam sempre o utilizador a fornecer os seus dados, ou a aceder a um link malicioso. Por não ser possível validar o remetente, por norma confiamos no que está presente no nome do emissor, que pode ser falseado.

A operadora de portagens Ascendi alertou recentemente que estão a ser enviadas SMS que têm como objetivo burlar quem as recebe.

No comunicado enviado, a Ascendi refere que…

As mensagens são enviadas utilizando indevida e ilegalmente o nome da Ascendi e incitam ao pagamento de uma dívida fictícia, fornecendo para esse efeito uma referência Multibanco. A empresa esclarece, ainda, que não tem como prática enviar referências multibanco por SMS e aconselha todas as pessoas que receberem uma mensagem da Ascendi com esse conteúdo a não efetuar o pagamento ou responder

Se receber uma mensagem em nome da Ascendi com o conteúdo “Aviso de Penhora” e umas referências multibanco, não efetue o pagamento nem responda. A empresa pede a quem receber uma SMS fraudulenta que informe da ocorrência através do nosso serviço de Apoio a Clientes 707 20 25 25.

É verdade que hoje em dia há ataques bastante sofisticados! No entanto, os piratas informáticos voltaram a fazer uso das SMS e têm tido sucesso. A Google quer colocar um travão neste problema e tem já uma medida a ser colocada em prática. A sua app Mensagens está a receber a funcionalidade para validar a origem do remetente e assim dar uma maior segurança aos utilizadores – saber mais aqui.

