Dyno Mode: A forma secreta de libertar toda a potência de um Tesla

Para além de toda a tecnologia que os Tesla trazem, há também algo que os distingue da concorrência. Falamos das suas prestações e da forma como entregam toda a sua potência.

Mesmo com todas estas capacidades, estes carros estão de alguma forma limitados de fábrica, com imposições normais. Pois essas parecem ser possíveis de desligar, recorrendo ao Dyno Mode.

Dyno Mode é um modo secreto para ser explorado

Este novo modo de condução da Tesla não era até agora conhecido, mas nos últimos tempos vários condutores têm mostrado a sua existência e as suas capacidades.

O Dyno Mode é destinado a situações muito específicas, de condução em pista ou em testes, mas aparentemente está disponível para todos os que possuem um Tesla.

A Tesla não recomenda usarem nos seus carros

Este modo foi descoberto num documento da marca americana, nos seus registos da Agência Ambiental norte-americana. Nesse mesmo documento, a Tesla mostra como este modo pode ser ativado em 3 simples passos.

Na prática, o Dyno Mode retira dos Tesla todos os mecanismos de segurança e de proteção, como o controlo de tração, o controlo de estabilidade ou a travagem automática. Claro que há também áreas onde depois essa falta se nota.

A segurança pode ser colocada em causa com este modo

Ao utilizar esta opção, poderá ser visto de imediato uma melhoria nas capacidades de aceleração, sendo possível arrancar dos 0 aos 100 em apenas 3,027 segundos, sendo o tempo oficial de 3,2 segundos. Estes tempos podem sobretudo ser melhorados com melhores condições de pista.

Claro que com estas prestações, a Tesla aconselha que este modo seja usado apenas em pista e com condições controladas, para proteção do condutor.

E os acidentes não demoraram a acontecer

Claro que há quem esteja a usar este modo fora das ditas situações controladas e com os esperados problemas que podem surgir. Os vídeos começam a circular na Internet e os resultados são principalmente desastrosos.

Este é mais um pequeno segredo que a Tesla tinha escondido, aparentemente por razões óbvias. Dá ao condutor o controlo total de todas as variáveis do seu carro, mas deve ser usado apenas por pilotos experientes e em condições muito controladas e, principalmente, seguras.