Com um longo historial no mundo Android, a HTC perdeu força nos últimos anos no mercado dos smartphones.

No entanto, o ano 2020 poderá representar um regresso desta marca tradicional, que deverá apostar no 5G e na realidade virtual.

Certamente várias pessoas se lembram do HTC Dream ou do HTC Magic. Estes foram os dois primeiros smartphones a serem equipados com o sistema Android e marcaram o início de uma nova era. Nos anos seguintes esta marca manteve-se bastante ligada ao Android, sendo responsável por grandes equipamentos de sucesso como é o caso do Nexus One ou o Nexus 9.

No entanto, como várias outras marcas, a HTC deu uma grande queda nas vendas nos últimos anos, levando a que praticamente tivesse desaparecido das lojas. No entanto, o regresso poderá estar para breve e 2020 poderá ser um grande ano para a marca taiwanesa.

HTC poderá voltar em força ao mercado dos smartphones

Segundo os últimos rumores, a HTC poderá estar a colaborar com a Qualcomm para lançar um equipamento de gama alta e com desempenho irreprensível. Para além do processamento, é quase certo que poderemos contar com materiais de construção premium e tecnologia 5G, procurando atirar a marca para um patamar mais elevado e marcando assim um regresso de peso ao mercado dos smartphones.

Além deste novo equipamento, a HTC espera também evoluir este ano na área da realidade virtual. Depois de ter começado há uns anos a desenvolver os seus óculos dedicados a esta tecnologia (que não tiveram grande sucesso), a marca taiwanesa prepara-se agora para repensar este seu produto e para o relançar no mercado.

Após termos visto a Sony a dar indícios de crescimento no mercado dos smartphones, vemos agora a HTC a tentar voltar à tona. A marca taiwanesa tenta assim voltar a conquistar uma posição de relevo num mercado onde já dominou.