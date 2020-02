Portugal tem recebido investimento nas comunicações sempre alinhado pelo mundo moderno. Atualmente, com a chegada do 5G, o país já tem planos para a cobertura do território e há já testes em curso. Nesse sentido, e perante outros indicadores, é justo assumir que o acesso à Internet em Portugal é um dos mais rápidos do mundo, com a força maior no serviço fixo.

Recorrendo ao ranking mundial do Speedtest, um serviço amplamente usado por particulares e empresas em todo o mundo, o país situa-se no 22.º lugar entre 176 atualmente medidos. Ficamos pior é no serviço móvel.

A saúde da Internet em Portugal

Atualmente o acesso primordial à Internet é via smartphone. As pessoas estão muito mais tempo ligadas e o acesso aos conteúdos faz-se em qualquer lado. O mundo mudou muito nos últimos 5 anos. Contudo, em Portugal a rede fixa ainda é a que tem a melhor infraestrutura. Apesar disso, já foram feitos grandes avanços no mobile!

Assim, para termos uma ideia do estado atual, no final de janeiro de 2020, a velocidade de acesso fixo à Internet, em Portugal, estava classificada na 22.ª posição, entre 176 países. Atualmente, a velocidade média de download na rede fixa é de 105,78 Megabits por segundo (Mbps), menos 96,43 Mbps do que o primeiro posicionado, a Singapura. Na rede móvel, Portugal fica na posição 39, de um total de 140 países. A velocidade média de download de 37,71 Mbps de download e 11,60 Mbps de Upload.

Este ranking global tem na base milhões de testes feitos pelos utilizadores e empresas por todo o mundo. Segundo o relatório público, este analisa a velocidade da Internet em vários países, ordenando as nações da mais rápida para a mais lenta, em dois campos distintos: a internet móvel e a internet de banda larga fixa.

Os dados que vamos disponibilizar são referentes ao passado mês de janeiro.

Dos melhores para os piores na velocidade de Internet

O TOP 3 desta ranking é encabeçado pela Singapura (202,21 Mbps), Hong Kong (169,78 Mbps), o Mónaco (62,65 Mbps). Por sua vez, lá bem em baixo, aparece o Turquemenistão com menor velocidade no acesso fixo à Internet, contando 2,08 Mbps de download.

No que toca à rede móvel, os líderes no pódio são Emirados Árabes Unidos (87,01 Mbps), Coreia do Sul (83,90 Mbps) e o Qatar (82,59 Mbps). No fundo da tabela está a Palestina com 6,43 Mbps de download. Portugal, neste cenário entre os 140 países referidos, está muito bem posicionado. Ocupamos a 39.ª posição com 37,71 Mbps na velocidade média de download. Portanto, estamos no primeiro terço, entre os melhores.

Qualidade de acesso dos utilizadores à rede fixa

Segundo os dados publicados, no acesso através de banda larga fixa, Portugal registou no mês de janeiro uma velocidade média de download de 105,78 Mbps, com uma velocidade média de upload de 48.63 Mbps.

Em termos de análise num cenário e vizinhança, Portugal ficou à frente de países como Alemanha (79,31 Mbps), Reino Unido (65,82 Mbps), Itália (60,74 Mbps) ou Finlândia (83,71 Mbps). Já a nossa vizinha Espanha, no que respeita à Internet Fixa, posiciona-se na 13.ª posição (125,18 Mbps). Do outro lado do Atlântico, o Brasil ocupa a posição 57 com 49,96 Mbps de velocidade de download.

Qualidade de acesso dos utilizadores à rede móvel

Portugal está a evoluir bastante neste grupo. Para termos uma ideias, em 2017 o país ocupava a posição 52 uma média de download de 19,86 Mbps e 8,43 Mbps de velocidade de upload. Atualmente, como podem ver na imagem em cima, estamos na posição 39 com uma média de download de 37,71 Mbps e 11,60 Mbps de velocidade de upload.

Portanto, nota-se que há uma melhoria significativa ao ponto de estarmos já a falar de 5G na ótica do teste prático e na disponibilização do serviço ao público.

Dica, a sua internet como anda? Faça uma mediação para verificar se o que tem contratado, e o que paga, estão de acordo com os resultados obtidos. Para isso, com o intuito de receber resultados mais fiáveis nos testes de medição de velocidade, há uma série de medidas que podem ser tomadas. Quando começar o teste e durante o mesmo, devem estar desligados outros equipamentos que utilizem o mesmo acesso à Internet. Além disso, no browser que está a fazer a mediação, não carregue qualquer outra página. Desligue qualquer app que tenha carregada. Se a ligação for Wi-Fi, deve posicionar-se o mais próximo do router. Por fim, repita os testes em diferentes horários, para perceber se isso tem influência nos resultados na sua área. Escusado será dizer para ter o sistema operativo atualizado, assim como os drivers e software no geral.

Que ferramenta usar para fazer estes testes?

Perante o que deixamos anteriormente, a sugestão pode passar pelo Speedtest, pode passar pelo Velocímetro Pplware, ou pela própria ferramenta da ANACOM, Net.mede.

Em suma, Portugal está a progredir, a aproximar-se dos melhores no capítulo da velocidade de Internet fixa. Além disso, já se vê hoje uma melhor rede de internet móvel, não só nos 3G e 4G (em breve 5G), mas também com muitos serviços públicos a disponibilizar gratuitamente Wi-Fi.

Atualmente muitas autarquias estão já abrangidas pelo projeto WiFi4EU. Este é um projeto com o objetivo de garantir mais e melhor conectividade. Com a tutela da Comissão Europeia, a iniciativa WiFi4EU tem como objetivo proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais de um município.