Lançado no ano passado, o OnePlus 7T Pro é ainda hoje um dos melhores smartphones no mercado, especialmente em termos de desempenho.

Já no campo da fotografia, a DxOMark lançou agora a sua avaliação e colocou este equipamento fora do top 10.

A DxOMark é reconhecida por muitos como um website especializado na análise de equipamentos fotográficos, avaliando desde DSLR a smartphones.

Ontem foi publicada por esta publicação mais uma análise da componente fotográfica e vídeo de um smartphone, mais específicamente o OnePlus 7T Pro.

Lançado em outubro de 2019, este foi o último flagship apresentado pela marca chinesa e é, ainda hoje, considerado um dos melhores smartphones a nível de desempenho. Este equipamento está equipado com uma câmara principal de 48MP 1/2.0″ com lente de 26mm f/1.6, acompanhada de uma câmara de 8MP com lente teleobjetiva de 78mm f/2.4 e uma câmara grande angular de 13mm f/2.2 com sensor de 16 MP.

OnePlus 7T Pro fica de fora do top 10 da DxOMark

Segundo a análise publicada pela DxOMark, o OnePlus 7T Pro apresentou um bom desempenho, mas não conseguiu ser suficiente para entrar no top 10 das câmaras mobile.

Com uma pontuação geral de 114 pontos, baseados numa pontuação de 122 para fotografia e 96 para vídeo, o equipamento da marca chinesa conquistou o 12º lugar. Assim, posicionou-se acima do iPhone 11 e do Pixel 4, numa lista encabeçada pelo Xiaomi Mi 10 Pro com 124 pontos.

Este resultado, curiosamente, iguala o do OnePlus 7 Pro. Deste modo, mostra-nos que não houve grande diferença entre ambos os modelos (tendo até o seu antecessor conquistado mais 2 pontos no vídeo).

Segundo a análise, a DxOMark indicou que este equipamento tem um processamento de HDR mais forte. Esta alteração, permite melhorar a retenção de luzes altas e uma melhor qualidade geral na fotografia final. No entanto, foram detetados por vezes alguns resultados artificiais. As cores são agora também mais quentes.

Em relação ao vídeo, assistimos a uma descida face ao seu antecessor com perdas de pontuação no ruído, textura, cor e estabilização.

Já apresentado há alguns meses, o 7T Pro prepara-se para ser substituído em final de março ou início de abril. Esta é pelo menos a data prevista para o lançamento da nova série OnePlus 8.