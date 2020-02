OnePlus 8 também já passou pelo Geekbench

Com as novidades da OnePlus perto de serem apresentadas, começamos agora a conhecer cada vez mais detalhes destes modelos.

Depois do OnePlus 8 Pro, é agora a vez do OnePlus 8 passar pelo Geekbench e deixar mais algumas informações.

O mercado dos smartphones está a mexer e temos assistido interessantes nos últimos dias. O Samsung S20 e o Xiaomi Mi 10 já foram apresentados e ficam agora a aguardar a resposta da concorrência.

Com apresentação prevista para final de março ou início de abril, a OnePlus está já a preparar várias novidades para tentar surpreender os seus fãs e o mercado.

Já é conhecido o resultado de Geekbench do OnePlus 8

Depois do OnePlus 8 Pro passar pelo Geekbench, chegou agora a vez do seu irmão, o OnePlus 8 passar também por esta plataforma.

Segundo o teste, este novo smartphone conquistou um total de 4276 pontos em single-core e 12541 pontos em multi-core. Este é um resultado muito próximo ao modelo Pro, que totalizou 4296 e 12531 nos mesmos parâmetros.

A correr o mesmo processador (Snapdragon 865) e a mesma versão de Android, a 10, é curiosa a diferença de RAM dos modelos em teste. O modelo Pro possuía 12 GB de RAM, enquanto o modelo base trazia “apenas” 8GB”.

De forma a comparar com os restantes modelos, o Xiaomi Mi 10 Pro totalizou 4230 e 12942 e o iPhone XR 4809 e 11430. Estes resultados foram obtidos com a versão 4 do Geekbench.

Já pouco falta para sabermos todas as novidades destes novos modelos. Além do ecrã de 120 Hz no modelo Pro, há também rumores que será finalmente incluído o carregamento sem-fios, assim como o carregamento rápido Wrap Charge de 50W.

Embora já seja praticamente confirmada a existência do modelo base e Pro, fica ainda por descobrir se sempre existirá o modelo Lite e quais as características que terá.