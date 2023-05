Apesar de não estar no topo das marcas de fabricantes Android, a Xiaomi tem uma posição única no mercado. Com cada vez mais utilizadores, é natural que a utilização da MIUI também não pare de crescer. A Xiaomi revelou agora novos números de utilização e os valores apresentados surpreendem pela positiva.

Há cada vez mais smartphones com a MIUI

O mercado dos smartphones tem estado a abrandar de forma bem visível, o que não é de todo positivo para as marcas. Ainda assim e como se viu várias vezes, a Xiaomi parece não estar a abrandar e os seus números crescem de forma sustentada e muito interessante.

A dar suporte a esses smartphones está a bem conhecida MIUI, que também tem crescido, e não apenas no número de novos utilizadores. Os dados mais recentes, apresentados pela Xiaomi mostram como esta personalização do Android está cada vez mais a ser usada.

O número revelado mostra que são já mais de 600 milhões de utilizadores ativos por mês em todo o mundo. Este novo valor traz uma das maiores taxas de crescimento já registadas por uma marca de smartphones.

Xiaomi quer conquistar mercado e utilizadores

Como a própria Xiaomi mostrou neste anúncio, passar dos 400 para os 500 milhões de utilizadores ativos levou 10 meses. Já a passagem dos 500 para os 600 milhões demorou mais tempo, ficando-se pelo ano e meio. Esse abrandamento é o resultado das vendas terem perdido parte do seu fôlego.

Curiosamente, os utilizadores parecem preferir a MIUI a outras personalizações do Android. A mostrar isso mesmo está a pouca adesão que os utilizadores a ROMs alternativas que estão disponíveis para os smartphones da Xiaomi, nas suas várias linhas.

A Xiaomi é clara e o seu alvo é mesmo o topo da lista das marcas de smartphones. Os novos modelos mostram que está a renovar-se no que toca às gamas visadas e a procurar novos utilizadores. Quanto a MIUI, a sua presença não abrada e está sempre disposta a chegar a novos utilizadores.