A semana que passou foi rica em novidades para o Windows 11, em especial pelo que foi anunciado na Build 2023. A maioria das novidades veio associada à IA, mas algumas passam a ser nativas e a estar acessíveis a todos. Um exemplo veio para ajudar quando as apps não respondem. Há uma novidade que todos vão querer.

O Windows Copilot é de todas as novidades a que mais peso e importância parece ter agora no Windows 11. Este assistente virtual promete mudar muito este sistema e a forma como vai ser usado por todos. Bastará perguntar e as respostas vão surgir de forma natural.

Curiosamente, e para a maioria, as grandes novidades e o interesse parecem estar em alguns pormenores e melhorias que foram também trazidas. Estas tiveram menos destaque, como a chegada do suporte para RAR ou o poder ver as passwords das redes Wi-Fi.

Uma que quase passou despercebida vai ajudar os utilizadores em momentos de maiores problemas. Sempre que uma app não responder, e os utilizadores a quiser fechar, deixa de precisar usar o gestor de tarefas. Tudo estará agora na barra de tarefas e pronto a ser usado.

Falamos da nova opção que vai estar associada ao ícone da app com problemas e que permite fechar ali diretamente a janela. Esta será mostrada com o clique direito do rato em cima do ícone associado e terá um efeito imediato no Windows 11, tal como a Microsoft pretende.

Tal como a Microsoft anunciou, esta é uma novidade já acessível no última build de testes do programa Insider. Não está ainda distribuída por todos os que estão neste programa, mas em breve poderá ser experimentada e avaliada por todos no Windows 11.

Este é mais um pequeno desenvolvimento que será do agrado de todos os que usam o Windows 11. É uma melhoria no processo de utilização deste sistema, que assim evita ter de usar o gestor de tarefas sempre que tiver problemas.