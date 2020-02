Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Please Forgive Me – Bryan Adams

Bryan Guy Adams (Kingston, 5 de novembro de 1959), é um cantor, compositor e fotógrafo canadiano. Bryan Adams é um dos artistas mais bem sucedidos da década de 1980, e as suas vendas são estimadas em 100 milhões de disco mundialmente. É também reconhecido por sucessos como “Heaven”, “Please Forgive Me”, “Everything I Do”, “Summer of 69”, entre outros.

Filho de pais britânicos, aos dez anos ganhou o seu primeiro violão, oferecido por um empresário Angolano chamado Lourival Joel e aos doze comprou a sua primeira guitarra. Aos catorze anos mudou-se para Vancouver e começou a participar em audições como guitarrista. Bryan Adams passou parte da sua infância e adolescência em Portugal, dada a profissão do seu pai, embaixador. Viveu em Birre, perto de Cascais e perto de Lisboa, o que fez com que aprendesse um pouco da língua portuguesa.

Aos quinze anos abandonou a escola e juntou-se a uma banda como vocalista fazendo digressões pelo Canadá. Em 1977 conheceu Jim Vallance e juntos começaram a escrever canções, não tardando muito para que as suas músicas começassem a ser tocadas por outros. Aos dezoito anos assinou o seu primeiro contracto com a “A&M Canada”.

Em 1980 lançou o álbum Bryan Adams. Seguindo-se os álbuns You Want It You Got It (1981) e Cuts Like a Knife (1983).

1984 foi o ano da edição de Reckless que continha temas como “Run To You”, “Somebody” ou “Heaven”. O disco foi um enorme sucesso em vários países.

No ano de 1987 foi editado o álbum Into the Fire. Em 1990 participou com vários músicos, Cyndi Lauper, Van Morrison, Scorpions e outros no concerto de Roger Waters, “The wall in Berlim”.

O álbum Waking up the neighbours, lançado em 1991, produzido por Mutt Lange, continha a música “(Everything I do) I do it for you” (da autoria de Michael Kamen); da banda sonora de “Robin Hood: Prince of Thieves” que foi um enorme êxito em todo o mundo. A seguir surgiu o disco “So far so good” contendo os seus maiores sucessos até então.

A carreira musical de Adams inclui vários duetos e colaborações, designadamente com: Tina Turner (“It’s Only Love”) e Melanie C (“When You’re Gone”).

Entrou no “Canada Wall of Fame”. Em 1990 foi nomeado “Member of the Order of Canada” e promovido a “officer” em 1998

Entrou no “Hollywood Walk of Fame” em 2011.

Bryan Adams vive atualmente em união de fato com Alicia Grimaldi, nascida em 1980, sua agente artística desde 2004. Desta relação tem duas filhas: Mirabella Bunny, nascida a 22 de abril de 2011 e Lula RosyLea 14 de fevereiro de 2013.

Além de cantor, compositor, produtor, Bryan Adams também é fotógrafo e já lançou três livros de fotografias, quase sempre inspirado em musas canadianas.

É também amigo de infância do actor Michael J. Fox.

Adams, um defensor dos Direitos dos animais tornou-se vegetariano por volta dos 28 anos e hoje tem uma alimentação completamente vegan.

