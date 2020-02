Alerta: Lidl Portugal não está a oferecer telemóveis! É uma vigarice…

Recebeu um e-mail/SMS, suposta do Lidl, a dizer que ganhou um sorteio e para escolher um iPhone 11 ou do novo Samsung S20? Calma, não é o seu dia de sorte! Como tantos outros que circulam por aí, trata-se de uma vigarice digital com o objetivo de roubar os seus dados.

Se recebeu um e-mail/SMS deste tipo, não forneça nenhum dado pessoal! Apague a mensagem.

As campanhas fraudulentas têm vindo a aumentar em Portugal. Ainda recentemente alertamos aqui para um e-mail, supostamente do Facebook, que tem como objetivo roubar o seu utilizador e password de acesso à rede social.

O mais recente alerta chega-nos do Lidl Portugal que publicou um aviso no seu perfil da rede social onde se pode ler..

Informamos todos os nossos clientes sobre o envio de e-mail/SMS com conteúdo duvidoso e fraudulento utilizando a nossa marca, como é exemplo do “Sorteio de um iPhone 11 ou do novo Samsung S20”. Estamos a fazer todos os esforços no sentido de eliminar o website fraudulento. P

ara segurança de todos, recomendamos que evite carregar em qualquer link, assim como disponibilizar informação pessoal como dados de cartões bancários, contacto telefónico, e-mail, etc. Todas as nossas campanhas, passatempos ou promoções estão disponíveis no nosso site oficial em www.lidl.pt, no nosso Facebook “Lidl Portugal” e no nosso Instagram oficial. Obrigado pela compreensão.