Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Para quando podemos esperar o Xiaomi Mi A4?

Bom dia, Já há informações acerca do Xiaomi Mi A4? Estou curioso acerca desse modelo. Obrigado Cumprimentos… Frederico Macias

Frederico,

De facto o Xiaomi Mi A4 poderá ser um smartphone muito interessante na gama média, tal como os antecessores.

De acordo com as informações que conseguimos obter, o Mi A4 deverá ser lançado em meados do próximo mês, mais concretamente no dia 18.

Espera-se que traga o SoC Qualcomm Snapdragon 712, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. O ecrã deverá ser IPS de 6,53”, com resolução 2400x1080px. A câmara traseira deverá ser quádrupla, com 48+8+2+2MP, com câmara frontal de 32MP. A bateria deverá ter 4050mAh de capacidade.

Esperamos que o preço seja idêntico aos anteriores.

É possível controlar a box com o comando da TV?

Pessoal é possível controlar a box de uma operadora, com o comando da tv através do hdmi-cec da mesma ? Rui Valente

Rui,

Isso depende do operador e do modelo da box.

No caso da Vodafone e Meo, essa funcionalidade está disponível. Mas depois, no caso da NOS, é possível fazer isso na box Íris, mas não é possível na UMA, simplesmente porque (ainda) não tem essa funcionalidade.

No caso da NOWO, não consegui confirmar.

Porque o meu Chrome não “fala” português?

Boa tarde, Numa recente atualização do Google Chrome fiquei com a verificação ortográfica em português do Brasil e nas configurações não encontro maneira de alterar para português de Portugal. A opção Português de Portugal não existe, como podem verificar pela imagem que anexo. Será que me podem ajudar a resolver este assunto? Obrigado. José Estorninho

José,

Isso está a acontecer porque o idioma definido no Chrome, como “português”, não é realmente o português de Portugal. Repare no texto referido no screenshot que enviou, que diz “o texto que você digita no navegador”… deveria dizer “o texto que introduzir no navegador”.

Em Idioma, deve então expandir, clicar em Adicionar idiomas e escolher “português (Portugal)”. Depois disso, é expectável que o corretor ortográfico passe para português de Portugal.

Caso isso não aconteça, deve repor e limpar as definições do Chrome, utilizando para isso a opções “Repor as predefinições originais das definições”.

Como retirar imagens do Google Photos?

Sabem alguma maneira de escolher as fotos que quero no Google fotos e não irem automaticamente para lá? Tiago Oliveira

Tiago,

Não o poderá fazer de forma individual por imagem, mas tem uma maneira simples de o fazer por pasta.

Só precisa de seguir as instruções que estão descritas no artigo abaixo, mas com uma pequena alteração importante:

A diferença está mesmo na escolha da pasta. Deverá remover as que não quer sincronizadas e como tal, a serem enviadas para o Google Photos.

Como uso este código secreto no meu Xiaomi?

Alguém me sabe dizer onde meto o código? Depois de ler o vosso artigos abaixo, fiquei sem entender como testava isso no meu Xiaomi Xiaomi: Código “secreto” permite ver o número de ciclos da bateria Obrigado, Manuel Silva

Manuel,

A utilização destes códigos deve ser feita na app onde realiza as chamadas telefónicas do seu Xiaomi.

Basta abrir a app e colocar o código que indicámos. De seguida, será encaminhado para uma área onde todos os dados são apresentados.

Siga as instruções que revelamos para saber quais as informações que deve recolher e o que cada uma significa.

Assim, fica a conhecer o estado da bateria do seu smartphone Xiaomi.

Que distribuição Linux devo ter na minha pen USB?

Que Linux gráfico aconselham para ter numa pen?? Eu uso o mint João Santos

João,

Qualquer distribuição atual que esteja desenhada para correr numa pen USB terá um ambiente gráfico associado.

Assim, só precisa de escolher a que mais lhe interessar ou adaptar às suas necessidades. Existem muitas que pode escolher e que estão ainda no mercado.

Deixamos abaixo um artigo nosso com a mais recente distribuição que testámos e que está preparada para correr numa pen USB:

De seguida, só tem mesmo que criar uma pen e usar esta distribuição onde precisar dela, Bastando ligar ao PC e arrancar por este componente.

