Primeiro EuroDreams acontece na próxima semana e a DECO esclareceu todas as dúvidas

O novo sorteio dos Jogos Santa Casa estreia-se na próxima semana e chega dedicado aos mais jovens. A DECO PROTeste esclareceu as dúvidas sobre o seu funcionamento.

O EuroDreams chega a Portugal e a oito países onde também está disponível o Euromilhões, no próximo dia 6 de novembro. O jogo consiste num concurso de apostas mútuas sobre o sorteio de números, do tipo loto.

Apesar de a estreia do sorteio estar marcada para a próxima semana, o novo jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) já está a aceitar apostas desde segunda-feira, dia 30 de outubro.

Este EuroSorteio junta-se à lista de jogos sociais do Estado comercializados pelos Jogos Santa Casa, como o Euromilhões, a Raspadinha, o Totoloto, o Totobola, o M1lhão, a Lotaria Clássica, a Lotaria Popular e o Placard.

De acordo com a informação resumida pela DECO PROTeste, prevê-se que o EuroDreams aconteça duas vezes por semana, à segunda e quinta-feira, e tenha estabelecido o valor de 2,50 euros por cada aposta.

O EuroDreams está divido em seis categorias de prémios:

O primeiro prémio (seis "Números" e um "N.º de Sonho") pode garantir ao vencedor um montante de 20 mil euros mensais ao longo de 30 anos, que totaliza em 7,2 milhões de euros. Contudo, o montante máximo a atribuir na primeira categoria está limitado ao valor de 21,6 milhões de euros, que corresponde a três primeiros prémios. Caso o número de vencedores do primeiro prémio seja superior a três, o montante máximo é dividido pelo número total de vencedores, e o pagamento é feito num único momento, e não em mensalidades.

Os valor dos prémios da terceira, quarta e quinta categorias podem variar. No caso do sexto prémio (dois "Números"), o valor é de 2,50 euros, o que equivale ao valor de cada aposta no sorteio.

Assim como no Euromilhões, o participante deve preencher o boletim do sorteio com a utilização de cruzes (X). O jogador pode preencher o boletim, manualmente, ou solicitar que seja preenchido, aleatoriamente, no local de apostas ou no site dos Jogos Santa Casa.