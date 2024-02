Koru de Jeff Bezos utiliza Internet por satélite do seu concorrente: a Starlink

Se não os podes vencer... junta-te a eles. O adágio é velho, mas no dia a dia faz todo o sentido. Koru é o megaiate de Jeff Bezos, avaliado em mais de 500 milhões de dólares. A Starlink é propriedade da SpaceX, a principal rival do Projeto Kuiper de Jeff Bezos. Na falta de outra solução, para ter internet por satélite, o homem forte da Amazon contrata serviços do seu rival, Elon Musk.

Projeto Kuiper ainda está longe do que oferece a Starlink

A visão do megaiate de 500 milhões de dólares de Jeff Bezos, o Koru, atracado num porto é, por si só, um espetáculo a contemplar. Foi o que aconteceu a um utilizador do Reddit, que acordou uma manhã atracado ao lado do impressionante iate de luxo no porto de Saint Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas.

O utilizador Turbine_Lust diz que, dado o tamanho do iate e a popularidade do seu proprietário, juntou logo dois mais dois e pensou que se tratava do Koru de Jeff Bezos, o que confirmou ao olhar para o lado do barco. Começou imediatamente a examinar o convés e descobriu dois elementos que lhe chamaram a atenção.

No tejadilho do convés superior estavam duas antenas do Starlink, o sistema de ligação por satélite da SpaceX. Sim, Jeff Bezos a utilizar a tecnologia do seu principal rival na conquista do espaço no seu luxuoso iate à vela.

Se queres navegar, liga-te à Starlink

A Starlink é um dos projetos comerciais mais rentáveis da SpaceX. Trata-se de uma rede de milhares de satélites que fornecem ligação à Internet via satélite a partir de qualquer ponto do planeta, desde que a empresa tenha autorização para operar nesse território.

Isto faz do Starlink uma opção perfeita para barcos e veleiros como o Koru, permitindo-lhe ficar ancorado longe da costa sem abdicar de uma ligação à Internet de banda larga e de baixa latência.

A ironia da anedota é que a Amazon já lançou o seu Projeto Kuiper, uma rede de satélites que segue os passos da Starlink, oferecendo conetividade à Internet por satélite com cobertura global. A única desvantagem é que este projeto está apenas a começar a colocar em órbita os seus primeiros satélites, algo para o qual, aliás, Jeff Bezos também pediu ajuda a Elon Musk.

Aliás, a Amazon contratou a SpaceX para lançar vários satélites do Projeto Kuiper. Portanto, candeia que vai à frente, alumia duas vezes!