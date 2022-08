Internet da Starlink começa a chegar aos cruzeiros

Quem já fez um cruzeiro sabe certamente da dificuldade que é ter internet em alto mar. Apesar do navio oferecer uma rede de internet aos passageiros, a preços relativamente caros, a qualidade do serviço tende a ser fraca. A SpaceX já tinha anunciado o seu plano Maritima, para colocar as antenas Starlink em navios, barcos ou iates, e também já havia sido notícia o interesse da Royal Caribbean em equipar os seus cruzeiros com esta tecnologia.

Eis que os primeiros navios de cruzeiro começam a receber antenas Starlink.

A Royal Caribbean, empresa de cruzeiros que também opera a Celebrity Cruises e a Silversea Cruises, anunciou que irá equipar a sua frota de navios com o serviço de internet Starlink da SpaceX. A empresa diz que o serviço tornará a experiência da Internet no mar mais rápida e confiável.

A Royal Caribbean está a avançar rapidamente com a implantação do serviço Starlink que esteve a ser testado durante o verão. Será a 5 de setembro que a internet por satélite da SpaceX estará oficialmente a funcionar no navio Celebrity Beyond. A empresa espera ter o serviço totalmente implantado na sua frota no primeiro trimestre de 2023.

O anúncio da Royal Caribbean não inclui detalhes técnicos, como quantos pratos Starlink serão colocados nos navios ou qual a largura de banda será dividida entre os milhares de passageiros. No entanto, a empresa promete que as pessoas poderão usar serviços de streaming e fazer chamadas de vídeo.

O serviço Starlink Maritima foi anunciado a 8 de julho pela empresa com um custo a partir de 5000 dólares por mês. Atualmente está disponível nas águas em torno das Caraíbas e América, Europa, Austrália e Nova Zelândia, bem como algumas partes da América do Sul, mas a empresa prevê aumentar cobrir uma área maior no próximo ano.

Recorde-se ainda que, recentemente, o preço do serviço fixo, para utilizadores domésticos, baixou substancialmente em Portugal, tornando-se assim uma opção ainda mais viável para quem não tem ainda acesso a ligações de internet de qualidade, principalmente em zonas mais remotas.