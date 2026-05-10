Ainda não tem a Chave Móvel ativa? Saiba o que está a perder

A Chave Móvel Digital tornou-se uma ferramenta essencial para quem quer tratar de serviços online de forma rápida, segura e sem complicações. Apesar de ser gratuita e bastante simples de ativar, ainda há muitos utilizadores que continuam sem aproveitar todas as vantagens desta solução digital.

Num mundo cada vez mais digital, continuar dependente de deslocações presenciais, autenticações complexas ou múltiplas palavras-passe pode significar perda de tempo e menos comodidade.

A Chave Móvel Digital permite:

Aceder a portais e serviços públicos online

Utilizar serviços privados aderentes

Assinar documentos digitais com validade legal

Confirmar identidade de forma segura

Reduzir burocracias e deslocações

Onde pode usar?

Com a CMD ativa, pode entrar facilmente em plataformas como:

Autoridade Tributária e Aduaneira

Segurança Social

Serviço Nacional de Saúde

Bancos, seguradoras e outros serviços privados aderentes

Como ativar?

Se tem Cartão de Cidadão, pode ativar:

Online

Por videochamada

Num balcão de atendimento

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Para quem utiliza regularmente serviços do Estado ou necessita de autenticação digital, a resposta é claramente sim. A CMD é hoje uma das formas mais simples de modernizar a relação com entidades públicas e privadas.

Se ainda não ativou, poderá estar a perder uma ferramenta que lhe poupa tempo, simplifica processos e facilita o dia a dia digital. Afinal, a transformação digital também começa nas pequenas decisões.