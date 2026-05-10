Ainda não tem a Chave Móvel ativa? Saiba o que está a perder
A Chave Móvel Digital tornou-se uma ferramenta essencial para quem quer tratar de serviços online de forma rápida, segura e sem complicações. Apesar de ser gratuita e bastante simples de ativar, ainda há muitos utilizadores que continuam sem aproveitar todas as vantagens desta solução digital.
Num mundo cada vez mais digital, continuar dependente de deslocações presenciais, autenticações complexas ou múltiplas palavras-passe pode significar perda de tempo e menos comodidade.
A Chave Móvel Digital permite:
- Aceder a portais e serviços públicos online
- Utilizar serviços privados aderentes
- Assinar documentos digitais com validade legal
- Confirmar identidade de forma segura
- Reduzir burocracias e deslocações
Onde pode usar?
Com a CMD ativa, pode entrar facilmente em plataformas como:
- Autoridade Tributária e Aduaneira
- Segurança Social
- Serviço Nacional de Saúde
- Bancos, seguradoras e outros serviços privados aderentes
Como ativar?
Se tem Cartão de Cidadão, pode ativar:
- Online
- Por videochamada
- Num balcão de atendimento
Para quem utiliza regularmente serviços do Estado ou necessita de autenticação digital, a resposta é claramente sim. A CMD é hoje uma das formas mais simples de modernizar a relação com entidades públicas e privadas.
Se ainda não ativou, poderá estar a perder uma ferramenta que lhe poupa tempo, simplifica processos e facilita o dia a dia digital. Afinal, a transformação digital também começa nas pequenas decisões.