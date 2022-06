Royal Caribbean é a primeira empresa de navios de cruzeiro a solicitar o serviço Starlink

O serviço Starlink é um projeto de desenvolvimento de constelações de satélites cuja finalidade é levar a internet a qualquer parte do planeta. Como tal, a empresa proprietária da rede espacial, a SpaceX, está agora a disponibilizar o seu serviço para clientes que possam estar em movimento. Inicialmente popularizado para caravanas, a verdade é que esta rede poderá em breve estar disponível para passageiros a bordo dos navios de cruzeiro da Royal Caribbean.

Esta decisão e pedido de autorização ao regulador americano, a FCC, vem após as companhias aéreas terem já feito acordos com a SpaceX para ter WiFi a bordo dos seus aviões.

Starlink em breve nos navios de cruzeiro

Num processo junto da Comissão Federal de Comunicações (FCC) na sexta-feira, o Grupo Royal Caribbean disse querer poder oferecer o serviço Starlink na sua frota de cruzeiros marítimos.

Acreditamos ter identificado uma verdadeira solução de próxima geração para os nossos navios.

Disse John Maya, vice-presidente da empresa, em informação dirigida à FCC, divulgada pela PC Mag.

Segundo informações, esta é a primeira empresa de navios de cruzeiro a apresentar um pedido junto da FCC para disponibilizar oferta da internet Starlink nos seus navios. No que toca ao segmento de transporte aéreo, a Hawaiian Airlines e a empresa de jatos exclusiva JSX já fizeram acordos com a empresa de Elon Musk para oferecer aos passageiros Internet em voo. Aliás, a empresa Delta Airlines está a fazer testes com o equipamento.

Starlink ainda não tem aprovação da FCC para este tipo de utilização

Apesar dos acordos, a FCC ainda não aprovou o Starlink para utilização em veículos em movimento. Como tal, a Royal Caribbean instou a FCC a aprovar rapidamente o pedido do SpaceX para operar Starlink em navios, camiões, aviões, e outros meios de transporte.

Acreditamos que o nosso trabalho com o SpaceX, o primeiro do seu género na indústria de cruzeiros, irá estabelecer o padrão para outros operadores de cruzeiros e significará um salto em termos de experiência de convidados e operações comerciais enquanto no mar.

Escreveu Maya na informação enviada à FCC.

A Royal Caribbean diz que tem um total de 24 navios, mas não está claro a partir do ficheiro da FCC quantos navios terão Starlink para começar.

A SpaceX lançou em maio uma opção de serviço Starlink concebida para os proprietários de caravanas e que custa 135 dólares (cerca de 130 euros) por mês.

Contudo, além de existir essa informação no site, também Elon Musk tweetou a dizer que o serviço não deveria ser usado em movimento:

O que sabemos é que no caso do equipamento disponibilizado à Ucrânia, Musk disse que o consumo de energia havia sido adaptado para que o serviço fosse usado nos veículo através da porta de isqueiro.