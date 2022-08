NASA: Missão Lunar Artemis I tem nova data marcada

A NASA tinha marcado para o dia 29 de agosto a missão lunar Artemis I que foi interrompida devido a uma fuga de combustível detetada momentos antes da hora marcada para o lançamento e de uma dos motores não ter atingido a temperatura certa para permitir a descolagem. Por precaução, os engenheiros da NASA decidiram abortar a missão, tendo pelos menos mais duas datas para dar início à missão que tem como objetivo testar os mais inóspitos ambientes, para que a humanidade possa voltar à Lua.

Já há nova data marcada.

Seria na próxima sexta-feira que a NASA iria avançar com mais uma tentativa para colocar na Lua a Nave Orion e o foguetão SLS, naquela que é apelidada de Missão Lunar Artemis I.

No entanto, foi agora divulgado oficialmente que o lançamento deverá ocorrer no próximo sábado, dia 3 de setembro. A mudança de dia deve-se apenas às previsões do tempo para sexta-feira, que não serão de todo favoráveis ao lançamento do foguetão SLS (Sistema de Lançamento Espacial).

Segundo o que é indicado, para sexta-feira, na Kennedy Space Center da NASA na Florida, havia uma probabilidade de 60% de se ter que adiar o lançamento por causa do tempo.

Esta será a segunda tentativa da NASA esta semana de lançar a Missão Artemis em direção à Lua. A primeira tentativa de lançamento na segunda-feira foi cancelada depois de um dos quatro motores RS-25 não ter conseguido atingir a temperatura apropriada para permitir a decolagem.

Artemis I - a missão é: colocar a humanidade na Lua

Apesar de ser uma missão de teste não tripulada, Artemis I é o primeiro passo para o ser humano voltar à Lua desde a missão Apollo 17 de 1972.

A colonização da Lua é fundamental para a exploração de Marte, pois o satélite natural da Terra servirá como uma espécie de base intermédia para as longas viagens ao planeta vermelho.

O plano é levar a cápsula Orion para um passeio ao redor da Lua e depois trazê-la de volta à Terra no prazo de um mês e meio. Basicamente este é um importante teste ao foguetão e à nave espacial antes de enviarem astronautas a bordo.

Se tudo correr bem, os astronautas começarão a entrar em cena em 2024, primeiro irão dar uma volta ao redor da Lua. Depois, mais tarde, eventualmente até finais de 2025, irão mesmo pisar o chão da Lua.

Tudo isto parece simples, fazível, mas há uma nuvem por cima desta missão. Se houver problemas, é grande a hipótese do projeto ser abortado ou repensado. E a razão é uma só: dinheiro.

O preço desta missão: mais de 4 mil milhões de dólares. Contudo, o somatório de tudo cifra-se já nos 93 mil milhões de dólares.

A missão Artemis também marcará a primeira caminhada na Lua da primeira mulher e de uma pessoa não-branca. A título de curiosidade, até hoje, pisaram no nosso satélite apenas 12 homens brancos.