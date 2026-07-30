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A partir de hoje, estamos a viver “a crédito”: o que é que isto significa?

· Ciência 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    30 de Julho de 2026 às 13:09

    O vírus humano precisa de ser controlado a bem ou a mal.

    Responder
  2. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    30 de Julho de 2026 às 13:11

    Realisticamente não significa absolutamente nada. Talvez apenas pra futuramente os governos roubarem o cidadão com mais um impostyo “politicamente correcto”.

    Cada um tem de fazer a sua parte. Eu por cada imposto ambiental que me cobram faço questão de poluir mais. Afinal pago para o poder fazer.

    Responder
  3. Eu says:
    30 de Julho de 2026 às 13:48

    Não percebo que raio de matemática é essa. Se todos os anos em um determinado momento os recursos do planeta foram gastos, como é que esses recursos voltam a aparecer para ter um novo período de notícias?
    Magia de um tempo Wok. Até já mete nojo.
    Só é enganado quem quer.

    Responder

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