A partir de hoje, estamos a viver “a crédito”: o que é que isto significa?

Esta quinta-feira, 30 de julho, marca o Dia da Sobrecarga do Planeta, a data em que a Humanidade esgota todos os recursos naturais que a Terra consegue regenerar num ano. A partir de agora, e até ao final de 2026, estamos oficialmente a gastar recursos que só deveriam existir a partir de 2027.

O que é este Dia da Sobrecarga?

Todos os anos há uma data que marca o momento em que a pegada ecológica da Humanidade ultrapassa a biocapacidade do planeta, ou seja, a capacidade da Terra para repor aquilo que consumimos. A partir daí, entramos em défice ecológico.

Os números, calculados pela organização internacional Global Footprint Network, não deixam grandes dúvidas sobre a tendência das últimas cinco décadas.

Em 1973, ano em que há dados disponíveis, essa linha só era ultrapassada a 3 de dezembro. Em 2026, chega a 30 de julho.

À Renascença, Susana Fonseca, da associação ambientalista Zero, explicou que estamos a usar cada vez mais cedo o "cartão de crédito ambiental", e o saldo disponível não para de encolher.

Porque é que a data este ano recuou?

O facto de a data ter avançado alguns dias face a 2025 não resulta de menos pressão sobre o ambiente, mas sim de uma revisão de parte dos dados científicos usados no cálculo do indicador.

Esse cálculo tem por base a chamada pegada ecológica, que cruza dados de agências da Organização das Nações Unidas e organizações afiliadas para comparar as necessidades humanas de recursos renováveis com aquilo que o planeta consegue realmente fornecer.

Alimentação e combustíveis fósseis como motor

Quando se fala em pressão ambiental, os combustíveis fósseis são quase sempre o primeiro tema a surgir. Contudo, há outras frentes igualmente importantes, como a alimentação.

Segundo a Zero, se reduzíssemos o consumo de carne em 50%, optando por proteína vegetal, o Dia da Sobrecarga só chegaria 17 dias depois.

Além disso, se fosse aplicada uma taxa de carbono de cerca de 90 euros a todas as atividades, o adiamento seria ainda maior, de 63 dias.

Estes números mostram que pequenas mudanças estruturais podem ter um impacto real, desde que aconteçam.

Âmbito político da sobrecarga da Terra

Para Susana Fonseca, mudar hábitos individuais não chega se não houver legislação e incentivos que sustentem essa mudança. Por exemplo, a legislação europeia que alarga o direito à reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Portugal tinha dois anos para transpor esta lei para o direito nacional e, apesar de o prazo terminar amanhã, dia 31 de julho, não há qualquer sinal de que isso vá acontecer.

Na sua perspetiva, este é apenas um exemplo de como "a falta de vontade política" impede que se aproveitem oportunidades que já estão em cima da mesa.

Uma Europa a recuar nas políticas ambientais

A Zero deixa ainda uma crítica direta ao rumo atual da União Europeia, que considera estar a perder o seu papel de referência ambiental, com recuos em várias políticas sem qualquer base científica.

Numa crítica ao Parlamento Europeu, historicamente a instituição mais progressista nestas matérias, à frente do Conselho e da Comissão, Susana Fonseca disse que é ali que agora estão a acontecer "as maiores tropelias à legislação ambiental".

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