TDT: 2.ª fase inicia-se amanhã e serão alterados 24 emissores

A alteração da rede de emissores da TDT vai avançar para a 2.ª fase, que se inicia no dia 24 de fevereiro (amanhã) e termina a 10 de março. Neste período serão alterados 24 emissores, o primeiro dos quais é o de Vila Nova de S. Bento, no concelho de Serpa. Mas nem todos os utilizadores de TDT serão abrangidos neste processo.

As pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem.

Como é conhecido, a TDT está em mudança por culpa do 5G. Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT.

A ANACOM teve a preocupação de assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir.

Datas de ressintonia dos emissores TDT da Região 2

Como sintonizar a(s) nova(s) frequência(s) da TDT?

Para sincronizar novamente a TDT, usando as novas frequências, deve fazer o seguinte:

1 – Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

2 – Vá ao Menu e com as setas escolha uma das opções: Configurar | Antena | Setup | Instalar | Ajuste do Canal | Procura de Canais | ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou Box) 1 Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

3 – Siga as instruções que aparecem no ecrã

O processo de alteração para as novas frequências será gradual.

Tem dúvidas sobre TDT? Linha gratuita de apoio da ANACOM

Se tem alguma dúvida sobre o processo de migração da rede de emissores poderá ligar para o 800 102 002. Este é o número gratuito disponibilizado pela ANACOM para este efeito.

A ANACOM refere que o número está disponível entre as 9h e as 22h todos os dias. A Autoridade das Comunicações refere ainda que, no dia em que o emissor de Odivelas Centro passará do canal 56 para o canal 35, e no dia seguinte, o horário do serviço será alargada.