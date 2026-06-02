Revelado o Pixel Watch 5 da Google, que apareceu no local mais estranho possível

A Google tem um histórico interessante de fugas de informação. Todos os anos surgem novidades antes do tempo, mas desta vez excederam-se. Um suposto Pixel Watch 5 surgiu agora no local menos esperado para esta revelação. Estava perdido no fundo do oceano à espera de ser encontrado.

Revelado o Pixel Watch 5 da Google

Os entusiastas de tecnologia adoram ler sobre o aparecimento de uma futura versão de um novo dispositivo que está a meses do lançamento. Existe a expectativa por cada pequeno detalhe que surge sobre um dispositivo que se sabe que chegará ao mercado mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, existe sempre a dúvida sobre a fiabilidade destes novos detalhes.

Neste novo caso, as imagens e características específicas são motivo suficiente para considerar o seu aparecimento. Ainda para mais quando se trata de uma origem tão atípica. Falamos do fundo do oceano, um local onde surgiu esta primeira versão do próximo smartwatch da Google, o Pixel Watch 5, ainda a meses do lançamento.

A história conta sobre um dia tranquilo de mergulho e como um tesouro surgiu no fundo do mar. Foi divulgada por Randy Pitchford, cofundador e atual CEO da Gearbox Software, empresa responsável pelas séries de jogos Borderlands e Half-Life, no seu perfil no X. Pitchford estava, na verdade, a servir de porta-voz a um amigo que lhe tinha trazido um objeto encontrado dias antes durante um mergulho.

Surgiu perdido no fundo do oceano

O que é curioso no dispositivo é que a sua parte traseira apresenta uma inscrição que, tendo em conta a época, não deveria estar presente num dispositivo atual, como o Pixel Watch 5. Diversos elementos apontam para a veracidade das imagens partilhadas e, por conseguinte, para a fiabilidade da descoberta. Em primeiro lugar, a aparência estética é idêntica à do Pixel Watch 4, o que indicaria uma continuidade no design da Google.

Em segundo lugar, e talvez mais importante, a imagem não parece ter sido retocada ou gerada por inteligência artificial. Na verdade, parece ser a fotografia original que o próprio Pitchford tirou para acompanhar a publicação, uma vez que o seu reflexo é visível tanto na frente como no verso do smartwatch. No entanto, esta descoberta subaquática não revela detalhes técnicos ou novas funcionalidades que possam acompanhar o futuro Pixel Watch 5.

O que revela é que a durabilidade do novo smartwatch será comprovada, resistindo aos rigores das profundezas do mar, uma vez que o dispositivo ainda exibia a hora corretamente após ser recuperado. A intenção de Randy Pitchford com a sua publicação era encontrar o dono do relógio, mas o seu post, com 3,3 milhões de visualizações, serviu para aumentar as expectativas sobre o Google Pixel Watch 5 que não deveria estar onde apareceu.