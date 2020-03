O Volkswagen ID.3 é a aposta da empresa Alemanha para o mercado dos carros 100% elétricos. A marca deposita uma grande confiança nesta plataforma, mas nem tudo parece correr bem.

São vários os problemas que se sabem estar a afetar a Volkswagen e o ID.3 ao longo dos últimos meses. O mais recente relato volta a referir problemas graves no software.

Problemas para o elétrico da Volkswagen

As dificuldades com o software parecem ser neste momento o grande entrave do Volkswagen ID.3. Infelizmente não é uma situação nova, tendo já sido relatada e até confirmada pela marca em dezembro do ano passado. Mesmo assim, tudo parecia manter as datas previstas de lançamento.

Agora, e segundo informações reveladas, estes problemas de software parecem não ter uma solução e todos os dias aparecem novas complicações. Segundo foi referido, aparecem mais de 300 situações por dia nos testes que estão em curso.

Software do ID.3 é fonte de problemas

A produção do ID.3 terá sido iniciada em novembro do ano passado e neste momento os carros estão a acumular-se nos parques da Volkswagen. Esperam apenas a chegada da atualização do software que insisti em não surgir. Esta situação começa a ser complicada e incómoda dentro da própria marca.

Para piorar ainda mais esta situação, a equipa de engenheiros da Volkswagen parece não conseguir resolver os problemas. São 10 mil especialistas que têm abordado esta questão sem qualquer sucesso. O próprio responsável máximo dos carros elétricos, Thomas Ulbrich, começa a não confiar nas datas previstas.

Entregas deste elétrico pode atrasar

Ainda assim, e mesmo com esta informação, a Volkswagen continua confiante em colocar o ID.3 no mercado no segundo trimestre de 2020. A marca já reagiu entretanto a esta informação e garantiu que mesmo com todos os contratempos, está a fazer todos os esforços para cumprir os prazos definidos.

Este tem sido um caminho longo e problemático para a marca alemã. O ID.3 é a primeira grande aposta da marca no segmento dos elétricos e que abre assim a porta a novos modelos. O seu atraso poderá significar o abrandar de todas essas novidades posteriores.