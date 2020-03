Conheça já os preços dos novos OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite

Já falta pouco para a OnePlus apresentar as suas novidades no mercado dos smartphones. Segundo as previsões, a série OnePlus 8 deverá ser lançada entre o final de março e o início de abril.

No entanto, um novo leak vem mostrar aqueles que deverão ser os preços destes novos equipamentos.

Com uma tendência de 2 lançamentos por ano, está a aproximar-se a altura da OnePlus apresentar as primeiras novidades de 2020. Com previsão de lançamento para o final de março ou início de abril, falta pouco para conhecermos a nova série OnePlus 8.

No entanto, com os rumores que têm saído nas últimas semanas, pouco já há a conhecer sobre estes novos modelos. Distribuída em 3 versões, esta nova série irá contar com o OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite e deverá finalmente incorporar (pelo menos em alguns modelos) o carregamento sem fios e a certificação contra água e poeiras.

Se pouco já haveria a conhecer, um novo leak veio mostrar-nos uma das principais novidades acerca destes equipamentos que todos esperávamos conhecer, o seu preço.

Estes são os preços do Oneplus 8, 8 Pro e 8 Lite

Segundo as imagens partilhadas, podemos ver aqueles que serão os supostos preços de venda de cada um dos modelos que será anunciado. Estes prints pertencem a uma loja online que teve por momentos a informação dos novos modelos disponível.

OnePlus 8 Pro

Começando no modelo mais caro, já era de esperar que este sofresse um aumento de preço face ao OnePlus 7T Pro. Segundo o leak, o OnePlus 8 Pro terá um custo de 799$ que, segundo o historial da marca, deverá representar um preço no nosso mercado de 799€. Assim, este equipamento irá custar mais 50€ que o OnePlus 7T Pro que tinha um valor base de 749€.

Segundo a descrição de produto, o OnePlus 8 Pro terá um ecrã AMOLED de 6,5″ FHD+ com taxa de atualização de 120 Hz e uma câmara punch hole no ecrã. O processador será o Qualcomm Snapdragon 865, com conectividade 5G e uma GPU Adreno 640. A nível de RAM teremos 8 ou 12 GB e as opções de 128 ou 256 GB de armazenamento UFS 3.0.

Encontraremos uma câmara tripla com sensores de 60 MP + 16 MP + 13 MP e uma suposta câmara dupla frontal com sensor Samsung GD1 de 32 MP e outro ToF 3D.

A nível de bateria teremos 4500 mAh com um carregamento rápido Super Warp de 5A e 10V. Em software, teremos a OxygenOS 10 baseada no Android 10.

OnePlus 8

No caso do OnePlus 8 o preço indicado na imagem serão 549$, o que deverá perfazer 549€ no nosso mercado. Caso se confirme este valor, teremos aqui uma descida de preço face aos 599€ do OnePlus 7T.

A nível de características, temos um ecrã AMOLED de 6,55″ e FHD+ com taxa de atualização de 90 Hz e uma câmara Punch Hole no ecrã. Como processador deveremos também contar com um Snapdragon 865 com conectividade 5G e uma GPU Adreno 640. Já na memória RAM iremos encontrar variações de 6, 8 ou 12 GB e o armazenamento será UFS 3.0 de 128/256 GB.

Contaremos também com um sistema triplo de câmaras, embora os sensores sejam “apenas” de 48MP + 16 MP + 12 MP. Aqui encontraremos apenas uma câmara frontal com sensor Samsung GD1 de 32 MP.

A nível de bateria teremos 4000 mAh com um carregamento rápido Warp 30T. Em software, teremos a OxygenOS 10 baseada no Android 10.

OnePlus 8 Lite

Por último, surge uma das maiores surpresas da OnePlus. Este ano iremos também contar com um modelo Lite que irá contar com um processador da Mediatek. A nível de preço, este equipamento irá custar 499$, o que deverá representa um valor de 499€ para o nosso mercado.

A nível de características, teremos um ecrã AMOLED de 6,4″ com taxa de atualização de 90 Hz e com uma câmara em Punch Hole no ecrã. Na questão do processador teremos um Mediatek Dimensity 1000, que conta com 8 cores, que será acompanhado por 8 GB de RAM e 128/256 GB de armazenamento UFS 3.0.

Também aqui teremos um sistema triplo de câmaras, com sensores de 48 MP + 16 MP + 12 MP, enquanto a câmara frontal terá um sensor Sony IMX 471 de 16 MP.

Por fim, neste equipamento teremos uma bateria de 4000 mAh com carregamento rápido Warp 30T e, ao nível do software, teremos a Oxygen OS 10 com base no Android 10.

Estes serão os 3 equipamentos que a OnePlus deverá apresentar muito em breve de forma a atacar o mercado dos smartphones.

Com preços a subir e a descer, a maior surpresa irá, sem dúvida, para o modelo Lite. Com características muito idênticas ao OnePlus 8 base, deixa a dúvida quanto ao real potencial deste novo processador da Mediatek e se conseguirá assegurar a habitual política de atualizações, visto este ser historicamente o calcanhar de aquiles da fabricante chinesa de processadores.