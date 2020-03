A segurança dos utilizadores está sempre associada ao sistema operativo e às apps que o utilizador usa nos seus equipamentos. Claro que é algo que sai fora do seu controlo, mas que ainda assim o afetam diretamente.

Uma compilação e analise recente vieram trazer a lista dos sistemas e apps mais falhas de 2019. O Android lidera esta tabela e é seguido de outros que não eram esperados. Fica provado que este é um sistema que precisa de mais atenção e até mais segurança.

O Android é o que mais falhas tem

Mesmo sendo um sistema que se sabe ser seguro, o Android é muitas vezes referido como sendo frágil neste campo. A culpa por norma é das app que os utilizadores usam, mas ainda assim existem falhas descobertas e que a Google trata rapidamente.

Esta realidade foi agora provada com um relatório apresentado pelo TheBestVPN. Ao todo, em 2019, o Android teve identificadas 414 vulnerabilidades que precisam de ser resolvidas. Este é um número preocupante, mas que tem a vantagem de ser mais baixo que nos anos anteriores.

O Debian segue perto com problemas de segurança

A seguir próximo o Android, temos um sistema que não era esperado. Falamos do Debian, uma distribuição Linux que muitos usam e que serve de base a muitas outras. Segue ainda nesta lista o Windows 10, Adobe Acrobat, cPanel e Windows 7, com valores próximos dos anteriores.

Para quem reuniu estes dados, o maior problema do Android não é o próprio sistema em si, mas as apps adicionais que os fabricantes adicionam. Estas têm, por norma, permissões mais elevadas do que o normal e onde as falhas podem ser exploradas.

2019 foi um ano bom para o sistema da Google

Há ainda outros fatores que são externos ao próprio Android, sendo baseados no hardware que é usado nos smartphones. São muitas as falhas que vão sendo conhecidas e que assim deixam o sistema da Google vulnerável e com falhas.

Estes são números que podem deixar os utilizadores preocupados, mas que precisam de ser avaliados de forma fria. A verdade é que dependem de fatores externos e que não podem ser controlados. Curioso é também a posição do Debian, que tem um número elevado de falhas ao longo dos anos.