O mercado dos smartphones parece ter abraçado os novos ecrãs dobráveis de forma total. Ainda não é uma tecnologia massificada, mas as propostas já existentes mostram que esta será em breve utilizada em larga escala.

Um dos fatores que parece tornar inacessíveis estes smartphones é o preço. Ainda assim, temos provas de que este poderá ser aceite. O caso mais recente veio do Huawei Mate Xs, que esgotou em segundos na China.

Mate Xs: O novo smartphpone dobrável

Apresentado no passado mês de fevereiro, o novo Huawei Mate Xs vem melhorar em várias áreas o que o seu antecessor já tinha apresentado ao mercado. As alterações são visíveis e notam-se de imediato na utilização deste smartphone.

Este novo smartphone da gigante chinesa parece estar mesmo pronto a chegar ao mercado, havendo a certeza de que será lançado de forma global. Foi o próprio CEO da empresa que o garantiu e que revelou mais detalhes. Para o testar e a sua aceitação, foi colocado já em venda na China. O resultado não podia ter sido melhor.

Sucesso de vendas que esgotou em segundos na China

Tal como já aconteceu com outros modelos da marca, o Huawei Mate Xs foi um sucesso e acabou por superar as expetativas da marca. A sua venda iniciou-se no passado dia 30 e em poucos segundos a unidades que existiam em stock foram todas reservadas.

Não se sabe ao certo o número de unidades que estavam disponíveis, mas para uma primeira venda estas não eram certamente reduzidas. Um novo lote será disponibilizado em breve, retomando assim estas vendas aparentemente fantásticas.

Huawei volta a destacar-se da concorrência

Tal como no Mate 30, também o Mate Xs não inclui os serviços Google. Tem sim os HMS e a AppGallery, onde a Huawei está a apostar forte e a ter já um sucesso grande. Assim, este será um smartphone com tudo o que necessita.

Esta é uma prova de sucesso tanto para a Huawei como para o seu Mate Xs. Com um preço próximo dos 2500 euros, tudo apontava para que não fossem muito elevadas as vendas. Isso agora está provado que não era real e os utilizadores aderiram em força.