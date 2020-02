Preparados para conhecer o que a Huawei tem para apresentar? Siga aqui

Fevereiro é um mês onde surgem muitas novidades no mundo da tecnologia. Com o MWC ativo, é normal que as marcas apostem neste período para darem a conhecer todas as suas novidades.

Este ano, por razões bem conhecidas, este ciclo foi quebrado. Na verdade, há ainda marcas que apostam em lançar as suas novidades. A provar isso está a Huawei, que hoje traz em Barcelona todas as novidades. O Pplware está presente neste evento e tem tudo pronto para lhe mostrar as novidades.

Ainda não são conhecidas as novidades que a Huawei tem preparadas para este evento, mas os rumores prometem muito para o dia de hoje. O grande foco parece estar a apontar para um novo smartphone, mas que será algo completamente diferente.

Falamos do Huawei Mate Xs, que será a evolução natural do primeiro smartphone dobrável da Huawei. Será a otimização deste equipamento, com hardware otimizado e com melhorias substanciais a outros níveis, como a dobradiça e até as câmaras.

Vamos assim, às 13:00, iniciar este evento e ver o que de melhor está preparado. A Huawei promete e irá com certeza cumprir o que está prometido. A fasquia está elevada, mas de certeza que será ultrapassada.

Siga aqui o que de mais importante for apresentado em palco e todas as novidades que a Huawei apresentar para todos nós.