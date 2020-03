Samsung Galaxy S20 Ultra Vs iPhone 11 Pro! Qual o mais “duro”?

iPhone ou Samsung? Aquando do lançamento de novos smartphones é normal fazerem-se um conjunto de testes “estranhos”. Além de todas as especificações de cada dispositivo, que são analisadas ao detalhe, é também importante saber o quanto são resistentes!

Entre o iPhone 11 Pro e o recente Samsung Galaxy S20 Ultra, qual será o mais “duro”? Veja o vídeo.

Um dos destaques que a Apple revelou na sua Keynote de apresentação do iPhone 11 Pro Max foi a durabilidade do seu vidro. O equipamento tem sido submetido a vários testes e os resultados até têm impressionado.

Agora o alvo de testes tem sido o novíssimo Samsung Galaxy S20 Ultra. Este equipamento chegou para ombrear com o iPhone 11 Pro, mas será que é mais resistente que o smartphone da Apple?

Samsung Galaxy S20 Ultra Vs iPhone 11 Pro! Quem ganha?

Como se pode ver no vídeo, os equipamentos foram submetidos a quatro testes distintos. O Samsung mostrou ser mais resistente, mas a diferença para o seu concorrente não foi muita.

Como se pode constatar, qualquer que seja a queda deixa marcas profundas em qualquer equipamento. Tal acontece porque ambos os dispositivos têm material de construção bastante refinado, o que garante uma elegância adicional. Por outro lado, torna-os mais “frágeis” e suscetíveis a danos.

Além deste teste o equipamento da Apple já foi sujeito a outros “combates”. No vídeo realizado também pelo canal de YouTube PhoneBuff, o iPhone 11 Pro Max e o Galaxy Note 10+ foram os terminais submetidos a quedas nas mesmas condições.

O primeiro teste foi uma queda de 1 m, em que os smartphones atingiram o chão com a sua face traseira. Ambos os equipamentos partiram de imediato o seu vidro traseiro, mas o iPhone apresentava mais estragos. O mesmo aconteceu no teste de queda com a face frontal e no último teste, em que ambos foram deixados cair dez vezes da mesma altura. Saiba quem ganhou no link em baixo.

Leia também…