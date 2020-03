Tesla: Clientes descobrem que empresa usou hardware antigo

O Covid-19 continua a espalhar-se pelo mundo e o número de mortes não para de crescer. Ao nível das empresas, no que diz respeito à produção de equipamentos, são vários os relatos da dificuldade que têm conduzido à escassez.

Um exemplo disso é a gigante Tesla que foi obrigada a usar hardware antigo nos Model 3 na China.

Não está fácil a vida para as empresas por causa do Covid-19 . Muitas delas podem colapsar financeiramente e nesse sentido é preciso arranjar, entretanto, alternativas, com a esperança que o surto passe.

Tesla instalou “silenciosamente” hardware antigo…

De acordo com a BBC, proprietários que adquiriram o Tesla Model 3 na China vieram a descobrir que os chips integrados são mais antigos.

Segundo as informações, trata-se do chip, mais concretamente do CPU usado no piloto automático do veículo. No seguimento do que foi revelado, os carros estavam equipados com a versão 2.5 do CPU quando deveriam ter a versão 3.0.

O CPU 3.0 foi introduzido em abril passado nos Model 3. Esta nova versão tem a capacidade para processar 21x mais rápido imagens, comparativamente à versão 2.5.

Devido ao número de queixas, a Tesla já emitiu um comunicado a reconhecer que de facto usou hardware antigo. A culpa é do Covid-19 que levou à rotura de stock. A empresa assumiu também que irá trocar este chip assim que voltar a ter a nova versão do CPU.

O novo coronavírus, intitulado 2019-nCoV, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca havia sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade chinesa. No entanto, a fonte da infeção é ainda desconhecida, segundo a DGS.

O Covid-19 foi detetado pela primeira vez na China. Segundo dados recentes, já morreram mais de 3500 pessoas e já recuperaram mais de 50 mil. Pode saber tudo aqui.

Leia também…