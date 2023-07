Pneus sem ar da Michelin chegaram às estradas de França para serem testados no mundo real

Não é, propriamente, uma novidade, mas o avanço é, agora, significativo. Depois de vários anos de maturação, estes pneus sem ar, assinados pela Michelin, serão testados no mundo real, circulando pelas estradas de França.

Em 2021, falamos-lhe deste sonho de consumo, assinado pela Michelin: um pneu que não fura e que "dura uma vida". As vantagens mantêm-se e facilitam a vida ao condutor, livrando-o de furos ou rebentamentos inoportunos e incómodos, e permitindo que se esquive do frete que é estar de olho na pressão dos pneus.

Há anos que aguardamos os UPTIS (Unique Puncture-proof Tire System) e, aparentemente, estamos um passo mais perto de os ter em mãos. Afinal, após vários anos de maturação, esta revolução da indústria automóvel já está a dar cartas nas estradas.

Em 2019, a intenção da Michelin passava por oferecer este tipo de tecnologia, em 2024. Inicialmente, em conjunto com a General Motors. No entanto, em março de 2022, a data de lançamento foi redefinida e a estreia foi apontada para entre 2025 a 2028.

No início deste ano, a Michelin lançou um teste-piloto, em conjunto com a empresa DHL, nas estradas de Singapura. O sucesso da experiência resultou na confirmação de que os pneus sem ar estão prontos para o mercado francês, ainda que de forma embrionária.

A empresa francesa de correios, La Poste, está a equipar 40 das suas carrinhas com estes pneus sem ar e livres de furos da Michelin. Segundo informações divulgadas, agora, a parceria começará no final do próximo ano (2024), na região de Hauts-de-France, no norte de França. No entanto, três dos veículos já estão em circulação, desde o dia 27 de junho.

Para já, ainda não é possível comprar os UPTIS, pois a Michelin quer ter a certeza de que estão, efetivamente, aptos para serem comercializados à escala mundial.

Mas mal podemos esperar, certo?