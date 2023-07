As melhores apps para quem vai fazer uma road trip de autocaravana

O caravanismo está cada vez mais popular e para muitas pessoas este ano será a primeira experiência a viajar de autocaravana. Onde estacionar, quais os melhores locais para visitar e quais o que deve evitar. São apenas algumas das questões que estas apps o vão ajudar a responder. CaraMaps A app CaraMaps funciona como uma espécie de Google Mapas para os caravanistas, outra app que, aliás deve ser tida em consideração para estas viagens, ainda que a CaraMaps também tenha a vertente de navegação. Além disso, tem disponíveis mais de 90 mil pontos de interesse, como zonas de serviço, parques de campismo, parques de estacionamento. Poderá desta forma planear as suas viagens com base no feedback de milhares de utilizadores. Homepage: CARAMAPS

Preço: Gratuito

park4night - camping car,van

A park4night - camping car,van, disponível para Android e iOS, é uma das mais populares entre a comunidade caravanista, com uma lista completa de roteiros, dos melhores locais legais para pernoitar com indicação das condições. Por exemplo, as tarifas de preços estão atualizadas, é indicado se existe água ou luz... e as imagens e comentários deixados pelos utilizadores surgem como uma vantagem acrescida.

Campy - Europe rv camp campers

Uma outra solução, mais direcionada para a Europa é a Campy - Europe rv camp campers, sendo esta uma rede alimentada pela comunidade. Tem informações relativas aos parques de campismo, parques de estacionamento com possibilidade de pernoitar, áreas de serviço e todos os serviços adicionais associados à prática do caravanismo, com possibilidade de filtragem pelo tipo de transporte com que está a viajar.

Tem funcionalidades para planear as viagens e ligar-se diretamente a um qualquer navegador da sua preferência, como o Waze, Google Maps ou Mapas da Apple.