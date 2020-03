Coronavírus: Provavelmente o site mais espetacular com estatísticas

O mundo está com medo do Coronavírus… e não há razões para menos. Segundo uma investigação, foram já identificados dois tipos de ‘novo coronavírus’ o que dificulta todo o processo de descobrir uma solução.

Os alertas são muitos, a informação disponível é variada, mas através de um único site, podemos acompanhar o impacto do Coronavírus.

Com o avançar de países com pessoas infetadas, começam também a aparecer ferramentas que nos permitem ter uma noção mais real do COVID-19. De relembrar que os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como uma doença mais grave, por exemplo, a pneumonia.

No início do aparecimento do COVID-19, o Pplware apresentou aqui uma plataforma que permite, em tempo real, o estado do Coronavírus.

COVID19INFO.LIVE – Estatísticas em tempo real, sobre o Coronavírus

Um dos serviços mais espetaculares, ao nível da estatística, sobre o novo Coronavírus é a plataforma https://covid19info.live/. Este serviço disponibiliza toda a informação que necessita, em tempo real, e apresenta também um conjunto de gráficos muito interessantes.

Por exemplo, é possível saber o número de casos confirmados, mortes, pacientes recuperados e a respetiva percentagem.

O utilizador pode ver, inclusive, o impacto por regiões e todos os números associados a cada país. Por exemplo, por país, é possível saber o número de pessoas infetadas, quantas recuperaram e quantas já morreram.

É ainda possível perceber o impacto deste vírus, comparativamente a outros. Outra funcionalidade em destaque desta plataforma é o facto de se adaptar bem a qualquer smartphone, sendo assim simples de consultar a informação.

O novo coronavírus, intitulado 2019-nCoV, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca havia sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade chinesa. No entanto, a fonte da infeção é ainda desconhecida, segundo a DGS.