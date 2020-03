No ano que passou, o segmento dos Earbuds foi dos que mais cresceu em termos de oferta. Depois de as grandes marcas colocarem no mercado propostas desafiadoras, outras marcas optaram por trabalhar em produtos de preço muito inferior, mas com qualidade satisfatória.

Hoje sugerimos uns Earbuds com tecnologia TWS e Bluetooth 5.0 de muito baixo custo.

A tecnologia TWS é essencial nos Earbuds

Com a tecnologia TWS, o Bluetooth dos auscultadores funciona de forma independente. Ou seja, o dispositivo que irá ser utilizado para reproduzir o som (smartphone, por exemplo), será ligado via Bluetooth a um só auscultador, o considerado principal. Feita esta ligação, depois o auscultador secundário não é ligado ao smartphone, mas sim ao auscultador principal. A forma de emparelhamento poderá variar de dispositivo para dispositivo, mas o conceito-base é este.

Desta forma, o utilizador terá exatamente o som stereo real criado a ser reproduzido pelos seus auriculares, sem latências ou desequilíbrios entre eles.

S9 Sports com autonomia para 5 a 6 horas

Os earbuds S9 Sports trazem a tecnologia TWS e suportam ligação Bluetooth 5.0. Assim, garantem a máxima compatibilidade e estabilidade na ligação sem fios.

Cada earbud é muito leve e compacto. Com apenas 35g e 15mm, possui então uma bateria de 50 mAh, o que garante uma autonomia de utilização contínua entre 5 a 6 horas. Além disso, consegue 150 horas em standby.

Cada um deles pode ainda ser utilizado durante as chamadas, individualmente ou em conjunto. Têm ainda tecnologia de redução de ruído.

Caixa de transporte com bateria adicionar e carregamento wireless

Depois, a caixa, também leve e compacta, possui uma bateria de 350 mAh que permite prolongar a autonomia total dos earbuds para cerca de 24 horas. Além disso, esta caixa pode ser carregada via USB ou comodamente em qualquer base de carregamento sem fios.

Por fim, têm resistência à água de acordo com o certificado IPX4, à prova de salpicos, chuva e suor. Os S9 Sports estão disponíveis por cerca de 13€, um preço muito interessante para o conjunto apresentado.

Earbuds S9 Sports