Marketing Digital: Esteja de olho na concorrência…

Sabe qual a importância de avaliar desempenho do seu website e o dos seus concorrentes? E de obter informação valiosa sobre a sua audiência e a da concorrência?

Numa estratégia de Marketing digital, seja online, offline ou mista, um dos fatores a ter em consideração é a análise da sua concorrência. É importante que esteja atento ao que está a ser feito, efetuar uma análise SWOT e traçar um plano para definir a sua estratégia de ação.

No que respeita à sua estratégia digital, relativa ao Marketing Digital, o desafio é a forma de como pode acompanhar o que está a ser feito pelos seus concorrentes. A boa notícia é que existem ferramentas, com planos gratuitos, que lhe permitirão obter dados muito relevantes para analisar.

Neste artigo apresentamos-lhe duas ferramentas – SEMrush e SimilarWeb – através das quais conseguirá reunir informação sobre:

Pesquisa Orgânica e Pesquisa;

Audiência;

Palavras-Chave;

Ranking do Website;

Redes Sociais que geram tráfego;

Estratégia de publicidade adotada pela concorrência;

etc.

SEMrush

O SEMrushtrata-se de uma ferramenta que permite monitorizar toda a estratégia de marketing digital dos seus concorrentes, fornecendo relatórios que irão permitir obter informação acerca da eficiência e das origens de tráfegos dos seus concorrentes, sobre presença nas Redes Sociais, o desempenho das posições na pesquisa orgânica e sobre as campanhas de PPC.

Através desta ferramenta terá acesso arelatórios analíticoscom análises sobre o que os concorrentes estão a fazer no que respeita a publicidade, a pesquisa orgânica e paga e link building.

Eis os relatórios que poderá obter:

Pesquisa Orgânica: saiba quais são as melhores palavras-chave da concorrência, quem são os seus novos concorrentes a nível orgânico, verifique as alterações nas posições dos domínios;

saiba quais são as melhores palavras-chave da concorrência, quem são os seus novos concorrentes a nível orgânico, verifique as alterações nas posições dos domínios; Pesquisa de Publicidade: fique a par das estratégias e os orçamentos, em publicidade, dos seus concorrentes, analise as cópias dos seus anúncios e das palavras-chave que utilizam, descubra quem são os seus concorrentes no Google Ads e no Bing Ads;

fique a par das estratégias e os orçamentos, em publicidade, dos seus concorrentes, analise as cópias dos seus anúncios e das palavras-chave que utilizam, descubra quem são os seus concorrentes no Google Ads e no Bing Ads; Media Display: identifique quem são os principais editores e anunciantes, analise os anúncios da concorrência;

identifique quem são os principais editores e anunciantes, analise os anúncios da concorrência; Backlinks: faça uma análise exaustiva dos backlinks, verifique os tipos de backlinks e compreenda a autoridade do domínio de referência;

faça uma análise exaustiva dos backlinks, verifique os tipos de backlinks e compreenda a autoridade do domínio de referência; Pesquisa de palavras-chave: crie uma lista de palavras-chavepara SEO e para as suas campanhas de PPC, obtenha palavras-chave específicas, descubra frases que combinam com as suas palavras-chave;

crie uma lista de palavras-chavepara SEO e para as suas campanhas de PPC, obtenha palavras-chave específicas, descubra frases que combinam com as suas palavras-chave; Anúncios de lista de produtos: saiba quem são os seus concorrentes nos anúncios de PLA, conheça a lista dos seus concorrentes, e quais são as PLAs com melhor desempenho.

Disponibiliza planos gratuito e pago, teste já!

SIMILARWEB

O SimilarWeb possui uma interface simples, e permitir-lhe-á obter resultados muito valiosos, para analisar a sua concorrência e perceber o que está a fazer e como obter vantagem competitiva, em função das conclusões a retirar da análise da informação obtida. Após fazer login na plataforma, em “Website Analysis”, digite o domínio do seu concorrente, ou o seu para ter uma noção de como está a sua presença digital, e em poucos segundos irá obter um conjunto de indicadores tais como:

Ranking: >mundial, nacional e da categoria do website em análise;

>mundial, nacional e da categoria do website em análise; Audiência: número de visitas, visualizações de páginas por visita, duração média da visita, tráfego mobile e desktop, taxa de rejeição (dados geográficos, demográficos e interesse);

número de visitas, visualizações de páginas por visita, duração média da visita, tráfego mobile e desktop, taxa de rejeição (dados geográficos, demográficos e interesse); TOP Websites Referentes ;

; Top Categorias Referentes ;

; Canais de Marketing (direto, email, pesquisa orgânica, pesquisa paga, social, referência, anúncios display);

(direto, email, pesquisa orgânica, pesquisa paga, social, referência, anúncios display); Palavras-Chave : descuras as palavras-chave que geraram tráfego, tanto gratuito como pago para o website do seu concorrente;

: descuras as palavras-chave que geraram tráfego, tanto gratuito como pago para o website do seu concorrente; Redes Sociais: analise o tráfego gerado pelas redes sociais Facebook, Twitter, (YouTube, etc.);

analise o tráfego gerado pelas redes sociais Facebook, Twitter, (YouTube, etc.); Concorrentes e Websites similares: aceda a uma lista de websites que competem diretamente com o seu negócio.

Tal como o SEMrush, disponibiliza planos gratuito e pago, teste já!

Ao avaliar a sua concorrência, irá perceber que esta terá determinados pontos fortes e fracos, e também ficará a conhecer a sua estratégia ao nível orgânico e pago. E, como sabe, informação é poder, portanto, analise toda a informação, retire as suas conclusões e delineie uma estratégia que vise colmatar essas fragilidades e que o ajude a posicionar-se, um passo à frente, dos seus concorrentes!

