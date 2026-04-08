Alerta: fraude com recurso a spoofing do número verde da ANACOM

A ANACOM alerta para um aumento de chamadas telefónicas fraudulentas realizadas em nome da própria Autoridade. Saiba o que está a acontecer.

Entre os dias 6 e 7 de abril de 2026, várias pessoas reportaram ter recebido chamadas em que o número de origem aparentava ser o 800 206 665, associado ao atendimento da ANACOM, mas que na realidade se tratava de spoofing - uma técnica que falsifica o número de quem liga.

Nestes contactos, os interlocutores frausulentos identificam-se como colaboradores da ANACOM e mencionam supostas situações ilícitas, como envio de mensagens fraudulentas ou roubo de telemóveis. Alguns chegam a referir comunicações fictícias da Polícia Judiciária e ameaçam bloquear números ou serviços.

O padrão destas chamadas inclui:

utilização de dados pessoais parcialmente corretos;

referência a nomes ou números de identificação fictícios;

pressão sobre o destinatário;

tentativa de recolher mais informação pessoal.

A ANACOM reforça que não realiza contactos desta natureza e que a informação transmitida nestas chamadas é falsa.

Recomendações da ANACOM

Não atender nem devolver chamadas do número 800 206 665;

Não fornecer nem confirmar dados pessoais;

Confirmar sempre a identidade da entidade que contacta (nome, empresa e departamento);

Solicitar que o contacto seja feito noutro momento, para permitir essa verificação.

A ANACOM não solicita dados pessoais por telefone nem os partilha com outras entidades, incluindo autoridades policiais.

Caso suspeite de fraude ou burla, deve contactar imediatamente as autoridades de segurança. Se for vítima destas práticas, é aconselhável apresentar queixa junto da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana da sua área de residência. Alternativamente, pode contactar o Ministério Público ou o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do tribunal local.