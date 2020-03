Facebook elimina anúncios publicitários da campanha de Donald Trump

O Facebook tem dado retoques na sua política para anúncios, nomeadamente para aqueles relacionados com campanhas políticas. O objetivo é tentar combater a desinformação, tornando a plataforma o mais imparcial e clara possível.

Recentemente, a rede social de Zuckerberg eliminou anúncios publicitários da campanha de Donald Trump, que haviam sido denunciados por várias pessoas.

Anúncios da campanha publicitária de Donald Trump foram removidos do Facebook

O presidente dos Estados Unidos da América não deve estar muito satisfeito com Mark Zuckerberg. Isto porque o Facebook removeu recentemente anúncios publicitários de Donald Trump, alegando que as publicações eram enganadoras e violavam as políticas da empresa quanto à desinformação.

Anteriormente, as publicações já haviam sido analisadas pelo Facebook, que na altura optou por mantê-las publicadas. No entanto, após várias denúncias, na passada quinta-feira a rede social decidiu rever a decisão e eliminar a publicidade.

Os mais de 1.000 anúncios intitulavam-se “Censo Distrital Oficial do Congresso 2020” e, supostamente, estariam relacionados com os recenseamentos de 2020, pois solicitavam que os eleitores respondessem aos alegados censos.

Muitos eleitores entenderam os anúncios como uma possibilidade de se recensearem no momento, através da Internet. No entanto, oficialmente o recenseamento inicia apenas a 12 de março de 2020.

Os links dos anúncios foram partilhados nas contas de Donald Trump e do vice-presidente dos EUA, Mike Pence. No entanto, ao clicar, as pessoas eram reencaminhadas para uma página de angariação de donativos para a campanha de Trump, designada “Trump Make America Great Again Committe“.

Após a eliminação dos anúncios, o porta-voz do Facebook Andy Store disse em comunicado que:

Existem políticas em vigor para evitar confusões sobre o censo oficial dos EUA e este é um exemplo das que estão a ser aplicadas.

Já em dezembro o Facebook reforçou a proteção das informações fidedignas relativamente ao Censos 2020, que este ano os americanos podem preencher online. E em janeiro anunciou mais transparência e mais controlo sob os anúncios políticos.

Concorda com esta decisão do Facebook?