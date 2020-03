Nos lançamentos de smartphones deste ano, começamos a ver uma crescente implementação da conectividade 5G, em especial nos equipamentos de topo.

Se esta é uma tecnologia que irá permitir um grande avanço, a verdade é que atualmente é também um peso relevante na autonomia. Mas qual é o aumento de consumo de bateria com o 5G?

Os fabricantes começam agora a introduzir o 5G nos seus equipamentos de topo. Esta é atualmente uma das principais bandeiras das marcas que não querem perder esta corrida nas novas tecnologias de conectividade.

No entanto, existe uma pergunta que paira no ar. Sendo esta uma nova tecnologia, é mais que esperado que o seu impacto no consumo de bateria do smartphone não esteja estabilizado. Deste modo, os equipamentos poderão ver a sua autonomia reduzir, levando a que algumas marcas estejam a reforçar a capacidade das baterias.

De forma a tentar perceber o impacto do 5G face ao 4G no que toca à bateria, esta foi uma questão colocada ao diretor-geral da Redmi, Lu Weibing, na rede social Weibo a que este prontamente respondeu.

Qual o peso do 5G na bateria?

Segundo as declarações de Weibing, os flagships com 5G têm um grande consumo de bateria por duas razões. Primeiro porque os processadores Qualcomm da série 8 têm um consumo 20% maior que os da série 7. Em segundo porque o consumo dos equipamentos 5G é também superior 20% em relação aos equipamentos 4G.

Este foi um cuidado que tiveram no desenvolvimento do Redmi K30 Pro, de forma a oferecer a melhor autonomia possível. Assim, a Redmi optou por colocar uma bateria de maior capacidade, o mesmo que está a acontecer com outras marcas.

Lu Weibing referiu também o desafio que foi colocar uma câmara pop-up e a conectividade 5G, tendo levado a que Redmi tenha utilizado um desenho de motherboard tipo sandwich e um sensor de impressões digitais no ecrã ultrafino. Deste modo, conseguiram albergar no interior uma bateria de 4 700 mAh, assim como o mecanismo de pop-up da câmara.