Com a obrigação de quarentena e de isolamento social cada vez mais presente, as empresas e os utilizadores viram-se para ferramentas como o Slack ou o Teams. Estas são o que de melhor existe para comunicação e também as mais usadas.

Claro que cada uma destas plataformas apenas fala entre si, o que dificulta a comunicação nos utilizadores. Este poderá em breve ser um problema do passado, segundo os planos do Slack, que quer em breve integrar o Teams da Microsoft.

Slack quer abrir uma ponte para o Teams

Ainda é apenas um trabalho em curso, mas é algo que poderá revolucionar as ferramentas de comunicação. Segundo o que o CEO da Slack, Stewart Butterfield, revelou numa conferência de analistas, a sua empresa está a trabalhar para conseguir unificar a sua plataforma com outras.

A ideia é principalmente que seja possível quebrar a barreira entre o Slack e o Teams da Microsoft. Querem permitir que estas plataformas consigam comunicar entre si, provavelmente apenas por chamadas ou por vídeo-chamadas.

Será possível integrar estes rivais?

Sabe-se que estes trabalhos estão a ser feitos em exclusivo pelo Slack, que está a usar as API’s públicas do Teams. Não foi especificado de que forma e nem como esta integração vai funcionar de futuro. Não se sabe também se há igualmente qualquer apoio da Microsoft para estes trabalhos.

Caso consigam, dão continuidade a outras integrações de sucesso com serviços da Microsoft. No passado recente foram as apps do Office 365 a receber esta entrada no Slack, passando a ser possível usar o Outlook, o OneDrive e outros.

Como vai reagir a Microsoft a estes trabalhos?

É curioso este movimento, uma vez que estes são atualmente um dos dois maiores rivais neste campo. Com o trono das escolhas óbvias dos utilizadores, seria muito positivo ver uma aproximação entre as empresas e entre estas apps.

A utilização de qualquer um destes serviços tem sido sobretudo massiva. O Teams da Microsoft subiu aos 44 milhões de utilizadores diários no início deste mês e o Slack revelou esta semana que tem já 12,5 milhões de utilizadores em simultâneo.