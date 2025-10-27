Programa da Google vai apoiar 7000 estudantes universitários portugueses

A Google anunciou hoje um investimento de um milhão de dólares (cerca de 862 mil euros) destinado a apoiar a INCO e a Chance na formação de 7.000 estudantes universitários em Portugal em competências avançadas de inteligência artificial (IA).

A IA oferece a Portugal uma oportunidade única de crescimento e competitividade

A INCO e a Chance "vão colaborar com universidades locais, incluindo o Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) e o Instituto Politécnico de Tomar, para oferecer esta formação, preparando os estudantes para prosperarem em setores de emprego transformados pela IA", adianta a tecnológica.

Segundo a Google, "continuaremos a investir em infraestrutura local, de forma a que as novas produções, criações e inovações não tenham nenhuma limitação tecnológica. A Google, em 2022, inaugurou o cabo submarino Equiano, que reforça a conectividade entre Portugal e África, e, no ano seguinte, anunciou mais um cabo, o Nuvem, que deverá estar pronto em 2026, e liga Portugal aos Estados Unidos, incluindo os Açores".

Em 2025, foi anunciado o Sol, um novo cabo submarino transatlântico que ligará Espanha aos Estados Unidos, passando pelas Bermudas e os Açores.

A IA oferece a Portugal uma oportunidade única de crescimento e competitividade. Preparar as pessoas, as empresas e o setor público é um processo que exige uma estreita colaboração entre o governo e o setor privado, permitindo a materialização dos conhecimentos e das ferramentas necessárias para esta transformação.