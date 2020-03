A eminência de contágio levou muitos trabalhadores a terem de mudar os seus hábitos e a serem obrigados a ficar em casa. Claro que esta é uma situação pouco desejável, uma vez que continuam a trabalhar, numa situação completamente nova.

Importa por isso ter presente as ferramentas essenciais para que possam fazer a ponte entre a casa e os locais onde as equipas estão ou mesmo os clientes. Para ajudar apresentamos hoje 5 ferramentas excelentes para videoconferência.

Sendo uma situação que se espera temporária, é quase obrigatória a utilização de ferramentas de videoconferência gratuitas. Devem complementar as ferramentas do dia a dia e que estão já nos computadores. Falamos de VPN, de cliente de email, de editores de texto e as demais aplicações. Assim ficam longe do COVID-19.

A Google empresta o Duo

Para primeira proposta temos uma oferta da Google. Falamos do Duo, que muitos ainda não conhecem ou sequer testaram. Com uma simples conta Gmail é possível usar o Duo, que se integra em todo o ecossistema da gigante das pesquisas.

Com uma presença forte na web e com clientes para todas as plataformas, o Duo da Google é um dos mais simples de usar. Basta escolher o contacto e em segundos estão a conversar ou numa chamada de vídeo.

O bom e eficiente Skype

Como segunda proposta temos uma app bem conhecida. Falamos do Skype, que todos se habituaram a usar e que a Microsoft comprou. Sendo uma ferramenta de conversação, permite que esta seja tida por texto, por áudio ou por vídeo.

Adiciona ainda algumas funcionalidades como a partilha de ecrã ou a possibilidade de traduzir conversas em tempo real. O Skype pode ser usado nos seus clientes ou, em alternativa, na sua versão web.

O WhatsApp que usamos todos os dias

Em terceiro lugar temos uma app que nos habitámos a usar diariamente e que também ela permite fazer videoconferência. Mais uma vez está presente em smartphones, tablets e até no Desktop. Infelizmente, a versão web, não tem forma de fazer videochamada.

Neste caso, a forma mais simples é mesmo usar o smartphone, onde todos os contactos necessários estão já presentes e prontos a usar. É a maneira mais natural e usual de fazer videoconferência.

O Zoom supera todos os outros

Por fim temos aquele que deve ser o serviço mais completo e mais simples de usar. O Zoom é, na verdade, um serviço pago, mas a sua vertente gratuita revela-se como suficiente. Neste caso têm direto a sessões de 40 minutos.

O Zoom está recheado de ferramentas próprias e permite a interligação com outras, o que o torna ainda mais versátil. Este é, sem qualquer dúvida, o ponto de partida para a escolha da ferramenta de videoconferência.

Com qualquer destas ferramentas apresentadas, conseguem trabalhar em casa e estar, ao mesmo tempo, integrado na equipa onde estão todos os dias. O COVID-19 fica assim longe e o isolamento essencial fica garantido.