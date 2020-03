A Google tem no Chromecast a sua ferramenta para dar algumas funções inteligentes às televisões tradicionais.

Alguns rumores apontam que poderá ser agora lançada uma nova versão da Chromecast Ultra, que deverá integrar Android TV e um controlo remoto.

Quando queremos transformar uma televisão tradicional numa inteligente, basta ligar uma box ou um stick. Deste modo, poderemos ligar a televisão ao smartphone ou ter um sistema operativo específico para esta função.

Para responder a esta necessidade, a Google lançou em 2013 o primeiro Chromecast. Logo de seguida, criou, em 2014, o Android TV, uma versão adaptada do seu sistema operativo para equipar TVs e Boxs Android.

Ao longo dos anos, a Google foi renovando o seu Chromecast, tornando-o cada vez mais prático e útil. Em 2016, lançou também a versão Ultra, onde adicionou suporte para 4K, HDR, Dolby Vision, assim como uma porta Ethernet e uma ligação Wi-Fi mais rápida.

No entanto, embora sua utilização fosse simples e intuitiva, muitos utilizadores esperavam o lançamento de uma versão mais completa e que oferecesse muito mais soluções que a função espelho ou o suporte a algumas aplicações.

Segundo os últimos rumores, a Google poderá estar a preparar uma nova versão do Chromecast Ultra, pronta para responder às diversas solicitações.

Chromecast Ultra 2 trará Android TV e controlo remoto

De forma a concorrer com o Amazon Fire Stick, o Chromecast Ultra 2 deverá deixar de estar tão dependente do smartphone, passando a integrar Android TV e um comando à distância. A nível de tamanho, deverá ser muito idêntico ao atual chromecast 3 e o comando deverá contar com microfone e com um conjunto de botões muito básicos procurando apenas responder às funções essenciais, não podendo faltar o botão do Google Assistant.

A nível de características, deverá ser muito similar ao ADT-3, o dongle do kit de desenvolvimento do Android TV 10. Assim, deveremos ver um processador quad-core A53, 2GB de RAM DDR3, HDMI 2.1, 4K60 HDR, Wi-Fi e Bluetooth. Esta última opção de conectividade servirá para ligar o comando, assim como gamepads para jogar na Stadia.

Ainda sem se saber quando será apresentado, prevê-se que o Chromecast Ultra 2 seja lançado jundo do Pixel 5 na Google I/O 2020.